Το Ισραήλ προχώρησε στην αναχαίτηση του στολίσκου Global Sumud Flotilla στην πορεία του προς τη Γάζα, παρά τις διεθνείς αντιδράσεις.

Το March to Gaza Greece κάλεσε σε συγκεντρώσεις το βράδυ της Τετάρτης τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα το κάλεσμα είναι για συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ στη Θεσσαλονίκη η κινητοποίηση θα γίνει στο άγαλμα του Βενιζέλου. Ανάλογο κάλεσμα υπάρχει και για τα Χανιά.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε πορεία προς την πρεσβεία του Ισραήλ το απόγευμα της Πέμπτης. Η συγκέντρωση θα γίνει στις 18.00 στο πάρκο Ελευθερίας και από εκεί θα εκκινήσει η πορεία προς την πρεσβεία του Ισραήλ.

Η σχετική ανάρτηση

Χιλιάδες συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα

Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκε πλήθος κόσμου τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη.