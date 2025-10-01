Πενήντα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από μία από τις ιστορικότερες αναμετρήσεις στην ιστορία της παγκόσμιας πυγμαχίας. Ήταν 1η Οκτωβρίου 1975 όταν στη Μανίλα των Φιλιππίνων, ο θρυλικός Μοχάμεντ Άλι αντιμετώπιζε τον Τζο Φρέιζερ για το παγκόσμιο πρωτάθλημα πυγμαχίας βαρέων βαρών.

H αναμέτρηση αυτή έμεινε στην ιστορία ως «Τhrilla in Manila», φράση που προέκυψε από τον ίδιο τον Μοχάμεντ Άλι.

Η ρίμα

Συγκεκριμένα, σε μία από τις καθιερωμένες προκλητικές δημόσιες τοποθετήσες που κάνουν οι πυγμάχοι πριν τον αγώνα, ο Μοχάμεντ Άλι αποκαλώντας τον αντίπαλό του κοροϊδευτικά «γορίλα» και χτυπώντας ταυτόχρονα μία κούκλα με μορφή γορίλα είπε αλλάζοντας τις καταλήξεις λέξεων για να κάνει ρίμα:

«It will be a killa and a thrilla and a chilla when I get the Gorilla in Manila», δηλαδή, σε ελεύθερη απόδοση «Θα είναι φονικό και θρίλερ και ανατριχίλα, όταν πιάσω τον γορίλα στη Μανίλα».

Ο Μοχάμεντ Άλι επιβεβαιώθηκε σε όλα. Ήταν αυτός που επικράτησε σε έναν από τους πιο βίαους και σκληρούς αγώνες στην ιστορία του αθλήματος. Χρειάστηκαν 14 γύροι και η νίκη ήρθε με τεχνικό νοκ άουτ, όταν ο Φρέιζερ δεν στάθηκε δυνατόν να συνεχίσει.

Τριλογία

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που Μοχάμεντ Άλι και Φρέιζερ συναντιούνταν μέσα στο ρίνγκ.

Ο πρώτος αγώνας, που χαρακτηρίστηκε ως «ο αγώνας του αιώνα» έγινε στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης τον Μάρτιο του 1971 και είχε ως νικητή τον Φρέιζερ. Οι δυο τους ξανασυναντήθηκαν στο ίδιο σημείο τον Ιανουάριο του 1974 με τον Μοχάμεντ Άλι να «ισοφαρίζει» και έτσι η θρυλική αυτή τριλογία ολοκληρώθηκε, και πάλι νικηφόρα για τον Μοχάμεντ Άλι, στη Μανίλα.

Γράφουν ο Ι. Τζούστας και «ΤΟ ΒΗΜΑ» της 17ης Μαΐου 1999:

«Τον Οκτώβριο του 1975 η Μανίλα στις Φιλιππίνες φιλοξενεί τη ρεβάνς Φρέιζερ- Αλι. Είναι ο πιο βίαιος και δραματικός αγώνας στην ιστορία της παγκόσμιας πυγμαχίας.

»Στο τέλος του ο Φρέιζερ ομολογεί: «Ποτέ στη ζωή μου δεν είδα τον θάνατο από τόσο κοντά».

Όταν ο Άλι ξαναέζησε τη μάχη

Σε πρόσφατό του κείμενό του στον Guardian, o αμερικανός συγγραφέας Τόμας Χάουζερ, που ειδικεύεται στις βιογραφίες πυγμαχίας, αποκαλύπτει πώς ο Μοχάμεντ Άλι ξαναέζησε το Thrilla in Manilla το 1989.

«Το 1989, με τον Μοχάμεντ Άλι καθισμένο δίπλα μου, είδα την κασέτα του ιστορικού του θριάμβου έναντι του Τζο Φρέιζερ στη Μανίλα. (…)

»Παρά το γεγονός ότι ήταν ένας από τους μεγαλύτερους θριάμβους του Μοχάμεντ στο ρινγκ, δεν υπήρχε χαρά στο πρόσωπό του καθώς ξετυλιγόταν το «Thrilla in Manila».

»Καθισμένος δίπλα μου, σφίχτηκε καθώς κάποια από τα χτυπήματα του Φρέιζερ προσγειώνονταν πάνω του. Έμοιαζε να ξαναζεί τον πόνο. Όταν η κασέτα τελείωσε, γύρισε και μου είπε: “Ο Φρέιζερ εγκατέλειψε ακριβώς τη στιγμή πριν το κάνω εγώ. Δεν πίστευα ότι μπορούσα να συνεχίσω να παλεύω”.

Νικητές και χαμένοι

»Ο Τζέρι Άιζενμπεργκ, κορυφαίος συγγραφέας των σπορ εκείνης της εποχής ανέφερε:

“Ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε όλο αυτό, δεν ήταν παγκόσμιο πρωτάθλημα βαρέων βαρών. Ο Άλι και ο Φρέιζερ αγωνίζονταν για κάτι πιο σημαντικό από αυτό. Μάχονταν ο ένας για το πρωτάθλημα του άλλου. Πότε μου δεν είδα κάτι ανάλογο. Και οι δύο κέρδισαν εκείνη τη νύχτα, και οι δύο έχασαν”».