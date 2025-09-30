Πυροβολισμοί σημειώθηκαν το πρωί της Τρίτης στη Δροσιά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 38χρονος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη στην οδό Σταματάς. Ο δράστης φέρεται να είχε στήσει ενέδρα, κρυμμένος σε θάμνους κοντά στο σπίτι του θύματος. Όταν ο 38χρονος βγήκε από το σπίτι του, ξαφνικά ο δράστης του επιτέθηκε και τον πυροβόλησε τρεις φορές.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, καθώς ο κόσμος βγήκε στα μπαλκόνια και ειδοποίησαν τις Αρχές. Ο δράστης το έβαλε στα πόδια, ενώ το θύμα μεταφέρθηκε εν ζωή, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, με τραύματα από πυροβόλο όπλο.

Στο σημείο της δολοφονικής ενέδρας έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, που περισύλλεξαν κάλυκες και ερευνούν την υπόθεση. Οι Αρχές εξετάζουν τόσο προσωπικές, όσο και «επαγγελματικές» διαφορές ως πιθανά κίνητρα για την επίθεση, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τη σύλληψη του δράστη.

Ο 38χρονος έφερε τραύματα στο πόδι και στη μέση. Το θύμα κατονόμασε ένα άτομο ως τον δράστη της επίθεσης, και ανέφερε ότι πιθανότατα πρόκειται για τον πρώην της συντρόφου του.