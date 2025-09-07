Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου έξω από μαγαζί υγειονομικού ενδιαφέροπντος στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Άγνωστοι οι οποίοι επέβαιναν σε διαφορετικά αυτοκίνητα βρέθηκαν έξω από το μαγαζί και ο ένας εξ’ αυτών πυροβόλησε στην πόρτα του μαγαζιού για εκφοβισμό, ενώ λίγο αργότερα οι δράστες έβγαλαν με τη βία έναν 20χρονο και τον επιβίβασαν σε ένα αυτοκίνητο.

Στο πλαίσιο των ερευνών ο νεαρός εντοπίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είναι γνωστός στις Αρχές. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ