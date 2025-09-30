Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε απάτες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα μέλη της οργάνωσης δραστηριοποιούνταν στην παράνομη επιστροφή ΦΠΑ μέσω εμπορικών συναλλαγών, καθώς και στην παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, ανάμεσά τους και λογιστές, ενώ οι αρχές έχουν προχωρήσει σε κατασχέσεις που ξεπερνούν τις 500.000 ευρώ σε μετρητά. Η επιχείρηση συνεχίζεται