Ψεύτικο προφίλ στο Facebook έφτιαξαν επιτήδειοι για τον μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, Φιλόθεο.

Η Ιερά Μητρόπολη έβγαλε ανακοίνωση και καλεί όσους έχουν λογαριασμό στο συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης να μην αλληλεπιδρούν με τη συγκεκριμένη σελίδα.

Η ανακοίνωση

«Ενημερώνουμε τους χρήστες του διαδικτύου για μία νέα απόπειρα διαδικτυακής απάτης με θύμα το πρόσωπο του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Φιλοθέου, καθόσον το εμφανισθέν προφίλ του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Facebook με όνομα “Φιλόθεος Θεοχάρης – ο Ορθόδοξος Μητροπολίτης (αρχιεπίσκοπος) Θεσσαλονίκης” και φωτογραφία του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Φιλοθέου είναι ΨΕΥΔΕΣ και, ως εκ τούτου, καλούνται όσοι έχουν λογαριασμό στο μέσο αυτό κοινωνικής δικτύωσης, να απέχουν από οποιαδήποτε σύνδεση ή επικοινωνία με τους κρυπτομένους πίσω από αυτήν την διαδικτυακή απάτη».