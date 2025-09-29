Την αποκλειστική ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης για την αδυναμία καταβολής των αποζημιώσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και των ενισχύσεων από την Κοινή Αγροτική σε νόμιμους δικαιούχους επιβεβαίωσε ο ευρωβουλευτής και μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νικόλας Φαραντούρης.

Σε δήλωσή του από τις Βρυξέλλες, μετά από συνάντηση με στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Κεφαλλονίτης καθηγητής επεσήμανε ότι «είναι αποκλειστική ευθύνη της Κυβέρνησης η αδυναμία πληρωμής και δεν οφείλεται σε κάποια εντολή ή οδηγία της Κομισιόν».

Όπως παρέθεσε αρχικά «έχουν παγώσει οι πληρωμές σε όλη την Ελλάδα για χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφους που έχουν κάνει ειλικρινείς και σωστές δηλώσεις» και ότι για το πάγωμα αυτό «η Ελληνική Κυβέρνηση επικαλείται την Κομισιόν».

«Είναι ψέμα» υποστήριξε σχετικά ο Νικ. Φαραντούρης, αναφέροντας ότι «όπως μού επιβεβαίωσαν στελέχη της Κομισιόν την Παρασκευή, αυτό δεν ισχύει και είναι αποκλειστικά πρόβλημα διαχείρισης των Ελληνικών Αρχών». Σύμφωνα με τον Έλληνα ευρωβουλευτή η εν λόγω στάση δείχνει πως «είτε θέλουν να δείξουν ότι όλοι οι αγρότες της χώρας είναι ένοχοι (“όλοι μαζί τα φάγαμε”) για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ για να καλύψουν τις κλεψιές τους είτε το σύστημα δεν λειτουργεί μετά την κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων στην ΑΑΔΕ».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

«Ό,τι κι αν ισχύει, στερεί χρήματα και πολύτιμους πόρους απ’ την περιφέρεια και από χιλιάδες έντιμες αγροτικές οικογένειες που τα ‘χουν ανάγκη. Κι αυτό από μόνο του είναι ένα ακόμη σκάνδαλο», τόνισε.

@nfarantouris ⚠️ΟΠΕΚΕΠΕ: Έχουν παγώσει οι πληρωμές σε χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφους που έχουν κάνει ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΣ και ΣΩΣΤΕΣ δηλώσεις. Η Ελληνική Κυβέρνηση επικαλείται την Κομισιόν. ΨΕΜΑ. Όπως αποκάλυψε το Euractiv και μου επιβεβαίωσε η Κομισιόν πριν λίγο, αυτό δεν ισχύει και είναι πρόβλημα διαχείρισης των Ελληνικών Αρχών. Είτε θέλουν να δείξουν ότι όλοι είναι ένοχοι, για να καλύψουν τις κλεψιές τους, είτε το σύστημα δεν λειτουργεί μετά την κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων στην ΑΑΔΕ. Ό,τι κι αν ισχύει, στερεί χρήματα και πολύτιμους πόρους απ’ την περιφέρεια και χιλιάδες έντιμες αγροτικές οικογένειες που τα ‘χουν ανάγκη. Κι αυτό από μόνο του είναι ένα ακόμη σκάνδαλο. ♬ πρωτότυπος ήχος – Νικόλας Φαραντούρης

Όπως σχολίαζαν επιπρόσθετα συνεργάτες του κ. Φαραντούρη, «η Ελληνική Κυβέρνηση, προκειμένου να καλύψει την έως σήμερα την πολιτική της στη σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αρνείται να κάνει δεκτές τις δηλώσεις ιδιοκτησίας γης των αγροτών, ‘για την τήρηση των κανόνων της ΕΕ και των σχολίων της Επιτροπής’, με αποτέλεσμα να μένουν απλήρωτοι χιλιάδες μικροί καλλιεργητές. Αυτό έχει δημιουργήσει χάος, που το πληρώνουν οι απλοί αγρότες, ενώ οι πραγματικά ένοχοι να μένουν το απυρόβλητο. Ωστόσο, σύμφωνα με εκπρόσωπο της ΕΕ «ουδέποτε έγιναν τέτοιες συστάσεις» από την Επιτροπή, ενώ η διαχείριση των κονδυλίων (και η αντίστοιχη αδυναμία πληρωμών) είναι ευθύνη των Ελληνικών Αρχών».