Για τρεις μέρες, από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου, το φεστιβάλ Micro μ Festival 2025 ταξίδεψε σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδο, Ρέθυμνο, Βέροια, Κοπεγχάγη και Παρίσι, φέρνοντας κοντά δημιουργούς και θεατές που αγαπούν το «μικρό» σινεμά.

Οι δραστηριότητες ολοκληρώθηκαν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου στον κινηματογράφο STUDIO με την ανακοίνωση των ταινιών που ξεχώρισαν .

«Αγαπημένη» ταινία του Micro μ Festival 2025, μέσα από την ψηφοφορία του κοινού, αναδείχτηκε η «Με Λένε Σεμέλη» του Άρη Γεωργίου, μια ιστορία για το πώς μια ξαφνική, καθοριστική απώλεια μπορεί να ανατρέψει τα πάντα τη στιγμή που γεννιέται ένα όνειρο. Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της ταινίας είχε η ερμηνεία της Μανταλένας Παπαδάτου.

Στις επόμενες θέσεις η κατάταξη των αποτελεσμάτων διαμορφώθηκε ως εξής:

2η Αγαπημένη Ταινία: «Κορίτσια και Πρόβατα της Φλώρας Ηλία

3η Αγαπημένη Ταινία: «Minus Two Hundred» του Νικόλα Πάσσαρη

4η Αγαπημένη Ταινία: «Δώσε μου 5 Λεπτά» Μαρθιλίας Σβάρνα

5η Αγαπημένη Ταινία: «Το Σύνδρομο Της Πολυκατοικίας» του Μάνου Μακρυγιαννάκη

Τα επιμέρους βραβεία της φετινής οργανωτικής επιτροπής απονεμήθηκαν ως εξής:

Βραβείο Σκηνοθεσίας: Ελένη Τσέκερη για την ταινία «Ο Πράσινος Κήπος»

Βραβείο Σεναρίου: Νικόλας Πάσσαρης για την ταινία «Minus Two Hundred»

Βραβείο Φωτογραφίας: Νίκος Πυλαρινός για την ταινία «Λευρεσθής»

Αγαπημένη Ταινία Τεκμηρίωσης: «Fatbardha» της Κίττυ Κεντεζή

Βραβείο A’ Γυναικείας Ερμηνείας: Ελεάννα Στραβοδήμου για την ταινία «Δώσε μου 5 Λεπτά»

Βραβείο Α’ Ανδρικής Ερμηνείας: Γιάννης Κορρές για την ταινία «Το Σύνδρομο της Πολυκατοικίας»

Στο Σπουδαστικό μέρος που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα το κοινό του Micro μ επέλεξε την ταινία «Crabs In The Lowland» του Ανδρέα Παπαδόπουλου ως «Αγαπημένη Σπουδαστική Ταινία του Micro μ για το 2025» και δεύτερη αγαπημένη Σπουδαστική ταινία αναδείχθηκε το «Ταξίδι του Θανάτου» του Μάριου Ντάρμπυ.

Στην τελετή λήξης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ Σίμος Κυπαρισσόπουλος τόνισε ότι «το Micro μ Festival 2025 έδειξε για ακόμη μια φορά ότι η μαγεία της κινηματογραφικής αίθουσας δεν συγκρίνεται με καμία άλλη εμπειρία. Το κοινό μάς στήριξε με τρόπο συγκινητικό, οι δημιουργοί έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το 2026 με ακόμα περισσότερη όρεξη».