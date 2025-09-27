Με το Θανασάκη μάς καλημερίζει ο Αρκάς, σήμερα, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο διάσημος καλλιτέχνης σκιτσάρει τον γνωστό σε όλους και αγαπημένο μας Θανασάκη. Ο μικρός ήρωας από την ομάδα των συμμαθητών απεικονίζεται στο σκίτσο να κρατά και να παρατηρεί μια φωτογραφία που έχει τραβηχτεί την περίοδο που ήταν ακόμη μωρό. Και η φωτογραφία αυτή αλλά κυρίως αυτά που γράφει επάνω της, προκαλούν απορίες στον Θανασάκη και με το γνωστό γλωσσικό του ιδίωμα, τις εκφράζει στη μητέρα του:

– «Μαμά, τι θημαίνει αυτό που έχειθ γράπθει πάνω θ’ αυτή τη φωτογραφία;» την ρωτά και εκείνη του απαντά:

– «Είναι από ένα τραγούδι, που λες και γράφτηκε για σένα».

Απολαύστε το σκίτσο που ακολουθεί: