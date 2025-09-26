Αμιγώς χιουμοριστική διάθεση, δίχως μηνύματα και προβληματισμούς, μάς απευθύνει σήμερα ο Αρκάς, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025.

Με το ιδιαίτερο πενάκι του σκιτσάρει δύο γέροντες που κάθονται μαζί σε έναν καναπέ, πιθανότατα στο καθιστικό ενός οίκου ευγηρίας.

Οι γέροντες κάθονται δίπλα – δίπλα και ο ένας εξ αυτών ανοίγει μια συζήτηση στον άλλο η οποία κινδυνεύει να γίνει μονόλογος, όταν ο δεύτερος τελικά απευθύνεται στον πρώτο, με μια ατάκα που αντιστοιχεί στην ηλικία του και τα χαρακτηριστικά της.

Ακολουθεί το σκίτσο του Αρκά: