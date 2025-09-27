«Έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών ο οραματιστής του συνεταιριστικού κινήματος που με το έργο του άφησε το στίγμα του στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Κρήτης, Απόστολος Αλεξάκης. Ο άνθρωπος, που μετέτρεψε συνοικιακά μπακάλικα της Κρήτης σε αλυσίδα σούπερ μάρκετ, υπήρξε εκ των ιδρυτών του Ελληνικού Ομίλου Αλυσίδων Σούπερ Μάρκετ (ΕΛΟΜΑΣ), το αντίβαρο στις μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου, ενώ το 2005 εξελέγη και πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος (ΣΕΣΜΕ).

Ο Απόστολος Αλεξάκης γεννήθηκε στις 26 Μαΐου 1944 στο χωριό Φουρνές Χανίων σε μια αγαπημένη εξαμελή οικογένεια και σε νεαρή ηλικία εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου έζησε για 16 χρόνια εργαζόμενος στο τεχνικό τμήμα του ΟΤΕ.

Η επιστροφή στα Χανιά

Το 1981 όμως θα επιστρέψει στον «χρυσό τόπο», όπως συνήθιζε να λέει, τα Χανιά. Εξελέγη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Προμηθευτικού και Καταναλωτικού Συνεταιρισμού ΙΝΚΑ Χανίων Π.Ε. και το 1982 πρόεδρος, θέση που υπηρέτησε για πάρα πολλά χρόνια.Η βασική του αρχή, «Οι Καταναλωτές Αγοράζουν – Οι Καταναλωτές Πωλούν – Οι Καταναλωτές Κερδίζουν».

Το ΙΝΚΑ θα μετονομασθεί αργότερα σε ΣΥΝΚΑ Χανίων και υπό την καθοδήγησή του Απόστολου Αλεξάκη η συνεταιριστική αλυσίδα σούπερ μάρκετ θα γνωρίσει σημαντική ανάπτυξη και θα καταστεί υπολογίσιμη «επωνυμία» για τον κλάδο του λιανεμπορίου.

Το 2014 ο Συνεταιρισμός με την εξαγορά της αλυσίδας super market Βιδάλης προχωράει σε μία σημαντική επένδυση που σηματοδοτεί την επέκταση του για πρώτη φορά εκτός Κρήτης.

Με την εξαγορά της Βιδάλης ΑΕ, λειτουργεί μέσω του νέου δικτύου Super Market και Cash & Carry πλέον και σε νέα σημεία στην Τήνο, την Πάρο, την Κάλυμνο, τη Χίο, τη Σαντορίνη, τη Σύρο, τη Μήλο και τη Νάξο.

Το 2020 τα super market ΣΥΝΚΑ θα ενισχυθύν περαιτέρω κι άλλο, προσθέτοντας στο δίκτυό τους 19 καταστήματα στο νησί της Κέρκυρας, μετά την εξαγορά της τοπικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ, Δήμητρα Μαρκάτο.

Δυναμική επέκταση

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, ο Συνεταιρισμός θα επεκταθεί σε άλλους τομείς και θα αποκτήσει συμμετοχές σε σημαντικές κρητικές επιχειρήσεις, όπως η Νέα Τηλεόραση, ο ραδιοφωνικός σταθμός TOP FM, η ΕΤΑΝΑΠ, η ΒΙΟΧΥΜ, και άλλες. Στο αποκορύφωμα της πορείας του Συνεταιρισμού, προ τριετίας περίπου, το 50% θα εξαγορασθεί από τον όμιλο Μασούτη.

Υπό την καθοδήγησή του, το ΙΝΚΑ έγινε πυλώνας κοινωνικής και πολιτιστικής δράσης, διαθέτοντας κάθε χρόνο σημαντικούς πόρους για την ενίσχυση ιδρυμάτων, σωματείων και κοινωνικών φορέων, όπως το ΚΗΦΑΑΜΕΑ, το Ίδρυμα Αυτιστικών Παιδιών Η Μεγαλόχαρη, το Ανουσιάκειο Ίδρυμα, καθώς και πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων του τόπου.

Η δράση όμως του Απόστολου Αλεξάκη, δεν περιορίστηκε στην Κρήτη.

Η ίδρυση του ΕΛΟΜΑΣ

Οραματιστής και πρωτοπόρος, το 1994 υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Ομίλου Αλυσίδων Σούπερ Μάρκετ (ΕΛΟΜΑΣ), μαζί με τους συνεταιρισμούς Γαλαξίας, Γαληνός – Λαουτάρης, Γουντσίδης και Μπίσκας.

Διετέλεσε Πρόεδρος και υπεύθυνος αγορών έως τον Ιούλιο του 2022, συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία ενός ισχυρού ελληνικού ομίλου σούπερ μάρκετ.

Το 2005 εξελέγη επίσης πρόεδρος του ΣΕΣΜΕ (Σύνδεσμος Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ), θητεύοντας έως το 2007.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο, Κυριακή, στις 4 μ.μ. στον Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στον Φουρνέ Κυδωνίας, το χωριό όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, ενώ θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο του Αγίου Παντελεήμονος.

ΠΗΓΗ: ot.gr