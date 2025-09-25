Η Ελλάδα θα διασφαλίσει την ασφαλή διέλευση των πλοίων που βρίσκονται στα χωρικά της ύδατα και συμμετέχουν στον διεθνή στολίσκο προς τη Γάζα, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, όπως μεταδίδει το Reuters, τονίζοντας ότι η Αθήνα έχει ήδη ενημερώσει το Ισραήλ για την παρουσία Ελλήνων πολιτών στον στολίσκο.

Η αποστολή Global Sumud Flotilla αποτελείται από περίπου 50 πολιτικά σκάφη που επιχειρούν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας.

Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν δικηγόροι και ακτιβιστές, μεταξύ τους και η Σουηδή περιβαλλοντική ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ.

«Υπάρχει ένας μικρός αριθμός σκαφών αυτή τη στιγμή στα ύδατα της Κρήτης και θα εγγυηθούμε την ασφαλή πλεύση τους», ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Εχουμε ήδη ενημερώσει την ισραηλινή κυβέρνηση για τη συμμετοχή Ελλήνων πολιτών και θα φροντίσουμε ώστε όλα να κυλήσουν ομαλά».

Το Ισραήλ έχει κατ’ επανάληψη καταδικάσει τον στολίσκο, κατηγορώντας τους ακτιβιστές για «συνενοχή» με τη Χαμάς.

Η Ιταλία έστειλε πολεμικό πλοίο για να συνδράμει τον στολίσκο, μετά την επίθεση που δέχθηκαν τα σκάφη από 12 drones σε διεθνή ύδατα, 30 ναυτικά μίλια νοτίως της Γαύδου.

Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι η Αθήνα δεν σκοπεύει σε αυτή τη φάση να ακολουθήσει την Ιταλία και την Ισπανία με αποστολή ναυτικών δυνάμεων.

Υποβάθμισε το περιστατικό με τα drones, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι θα διεξαχθεί πλήρης έρευνα. «Αυτή τη στιγμή φαίνεται να υπάρχει ασφάλεια, αλλά παραμένουμε σε πλήρη επιφυλακή», δήλωσε.