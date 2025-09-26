Την επιβολή δασμών της τάξης του 100% στις εισαγωγές επώνυμων ή κατοχυρωμένων με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας φαρμάκων ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτός εάν η φαρμακοβιομηχανία κατασκευάσει εργοστάσιο στην Αμερική.

Από τους υψηλότατους δασμούς εξαιρούνται τα γενόσημα φάρμακα, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 90% του όγκου των φαρμάκων που πωλούνται στις ΗΠΑ.

«Από την 1η Οκτωβρίου 2025, θα επιβάλλουμε δασμό 100% σε οποιοδήποτε επώνυμο ή κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας φαρμακευτικό προϊόν, εκτός εάν μια εταιρεία ΧΤΙΖΕΙ το εργοστάσιο παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων της στην Αμερική», έγραψε στο Truth Social ο Τραμπ.

Αυτό θα «ορίζεται ως «ξεκινώντας» ή/και «υπό κατασκευή», πρόσθεσε. «Επομένως, δεν θα υπάρξει δασμός σε αυτά τα φαρμακευτικά προϊόντα εάν έχει ξεκινήσει η κατασκευή».



Η αντίδραση της EE

Η ΕΕ, όπως αναφέρουν οι Financial Times, εκτιμά ότι προστατεύεται από την συμφωνία που κατέληξε με τον Τραμπ τον περασμένο μήνα, το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνώρισε όμως ότι η ανακοίνωση των ΗΠΑ ήταν «ανησυχητική» για τον τομέα.

Η ΕΕ δήλωσε την Παρασκευή ότι αναμένει από την Ουάσινγκτον να τηρήσει τη συμφωνία του περασμένου μήνα για τον περιορισμό των αμερικανικών δασμών στα προϊόντα της Ένωσης στο 15%.

«Αυτό το σαφές, ολοκληρωμένο δασμολογικό ανώτατο όριο του 15% για τις εξαγωγές της ΕΕ αντιπροσωπεύει μια πολιτική διασφάλισης ότι δεν θα προκύψουν υψηλότεροι δασμοί για τους Ευρωπαίους οικονομικούς φορείς», δήλωσε ο εκπρόσωπος εμπορίου Olof Gill.

Η ευρωπαϊκή φαρμακευτική ομάδα λόμπι EFPIA προειδοποίησε ότι οι δασμοί θα μπορούσαν να εμποδίσουν τους ασθενείς να λάβουν θεραπείες που σώζουν ζωές, ενώ η γερμανική ένωση χημικών βιομηχανιών τους χαρακτήρισε ως «χαστούκι στο πρόσωπο» και χαμηλό σημείο για τις εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ. Ωστόσο, οι αναλυτές της JPMorgan ανέφεραν ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες της ΕΕ «πιθανότατα θα μπορέσουν να μετριάσουν σε μεγάλο βαθμό τον αντίκτυπο με τα ήδη ανακοινωθέντα σχέδια κεφαλαιουχικών δαπανών τους».

Η εξαίρεση από τους δασμούς των γενοσήμων φαρμάκων έφερε ανακούφιση σε πολλούς κατασκευαστές. Οι κατασκευαστές γενοσήμων, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα συγκεντρωμένοι στην Ινδία, συχνά έχουν περιορισμένα περιθώρια κέρδους.

Ανησυχία σε Βρετανία και Ελβετία

Σε αντίθεση με την ΕΕ, άλλοι μεγάλοι φαρμακευτικοί παραγωγοί, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ελβετία, δεν έχουν συγκεκριμένη συμφωνία με τις ΗΠΑ για τους δασμούς στα φαρμακευτικά προϊόντα. Ενώ ο Τραμπ επέβαλε δασμούς 39% στις εισαγωγές από την Ελβετία τον περασμένο μήνα, αυτοί δεν περιλαμβάνουν τα φαρμακευτικά προϊόντα.

Οι συνολικές εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων του Ηνωμένου Βασιλείου προς τις ΗΠΑ ανήλθαν σε 6,5 δισ. δολάρια το 2024, σύμφωνα με στοιχεία από επίσημες πηγές που συγκέντρωσε η Trading Economics. Η πλειονότητα αυτών είναι πιθανό να είναι επώνυμα φάρμακα, αλλά ορισμένες εξαγωγές από μεγάλες εταιρείες ενδέχεται να εξαιρεθούν επειδή οι εταιρείες επενδύουν σε εγκαταστάσεις στις ΗΠΑ. «Γνωρίζουμε ότι αυτό θα είναι ανησυχητικό για τη βιομηχανία», δήλωσε το υπουργείο Επιχειρήσεων και Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου, προσθέτοντας ότι θα πιέσει την Ουάσινγκτον για «αποτελέσματα που αντικατοπτρίζουν τη δύναμη της σχέσης μας και προσφέρουν πραγματικά οφέλη για τη βιομηχανία του Ηνωμένου Βασιλείου».

Οι ανακοινώσεις των ελβετικών φαρμακοβιομηχανιών

Σε μια προσπάθεια να κερδίσουν την εύνοια του Λευκού Οίκου και να αποφύγουν πιθανούς δασμούς, αρκετές μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων των εισηγμένων στο χρηματιστήριο του Λονδίνου AstraZeneca και GSK, καθώς και των ελβετικών ομίλων Novartis και Roche, έχουν ανακοινώσει τους τελευταίους μήνες σχέδια για επενδύσεις στις ΗΠΑ ή έχουν ξεκινήσει την κατασκευή εργοστασίων.

Ωστόσο όπως επισημαίνει στέλεχος του κλάδου οι εταιρείες προσπαθούσαν να διευκρινίσουν εάν η εξαίρεση θα ισχύει για κάθε φάρμακο που κατασκευάζεται από τις φαρμακοβιομηχανίες με επενδύσεις υπό κατασκευή ή μόνο για τα φάρμακα που τελικά θα κατασκευάζονταν σε αμερικανικό έδαφος.

