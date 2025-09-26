Νέους δασμούς στις εισαγωγές φαρμάκων, φορτηγών και επίπλων ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Από την 1η Οκτωβρίου, «θα επιβάλουμε δασμό 100% σε οποιοδήποτε επώνυμο ή κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας φαρμακευτικό προϊόν, εκτός εάν η εταιρεία κατασκευάζει φαρμακευτικό εργοστάσιο στην Αμερική», έγραψε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στην πλατφόρμα Truth Social.

Σε άλλη ανάρτηση, ανακοίνωσε δασμούς 25% «σε όλα τα βαρέα φορτηγά που κατασκευάζονται σε άλλα μέρη του κόσμου». Εξήγησε πως αυτό το μέτρο αποσκοπεί στην υποστήριξη εγχώριων κατασκευαστών, όπως οι Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks, κ.α

Την άνοιξη, η κυβέρνηση Τραμπ ξεκίνησε έρευνα για να διαπιστώσει εάν οι εισαγωγές φορτηγών από το εξωτερικό συνιστούσαν απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Ο αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης την επιβολή δασμών σε διάφορα είδη επίπλων. Όπως έγραψε στο Truth Social, θα επιβληθεί δασμός 50% στα εισαγόμενα «ντουλάπια κουζίνας, έπιπλα μπάνιου και συναφή προϊόντα» και δασμός 30% στις εισαγωγές «ταπετσαρισμένων επίπλων».

Οι ανακοινώσεις δεν περιελάμβαναν λεπτομέρειες σχετικά με το εάν οι νέοι δασμοί θα εφαρμόζονταν επιπλέον των εθνικών δασμών ή εάν οι οικονομίες με εμπορικές συμφωνίες όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία θα εξαιρούνταν.

Ερευνα που «μυρίζει» και άλλους δασμούς

Στο μεταξύ, τον δρόμο σε νέους δασμούς, αυτήν τη φορά σε είδη ρομοποτικής, βιομηχανικά μηχανήματα και ιατρικές συσκευές, ανοίγει κατά πάσα πιθανότητα η κυβέρνηση Τραμπ, με μια έρευνα εθνικής ασφάλειας που ξεκίνησε στις εισαγωγές των συγκεκριμένων ειδών.

Οπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, οι έρευνες, που ξεκίνησαν στις 2 Σεπτεμβρίου, θα αξιολογήσουν εάν οι εν λόγω εισαγωγές απειλούν την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Οι τελευταίες έρευνες επεκτείνουν τη λίστα των ειδών που θα μπορούσαν να εκτεθούν σε υψηλότερους δασμούς ώστε να περιλαμβάνουν ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό όπως χειρουργικές μάσκες, αναπνευστήρες N95, γάντια και άλλα ιατρικά αναλώσιμα.

Επεκτείνονται επίσης σε εισαγόμενο ιατρικό εξοπλισμό όπως αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομειακά κρεβάτια και διαγνωστικές και θεραπευτικές συσκευές όπως βηματοδότες, ενέσεις ινσουλίνης και καρδιακές βαλβίδες.

Οι έρευνες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως δικαιολογία για νέους δασμούς που στοχεύουν στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής αγαθών που θεωρούνται κρίσιμα για την εθνική ασφάλεια.