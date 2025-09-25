Νεκροί είναι επτά βουδιστές μοναχοί όταν το τελεφερίκ στο οποίο επέβαιναν εκτροχιάστηκε το βράδυ της Τετάρτης στη Σρι Λάνκα, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.
Από την πτώση του τελεφερίκ τραυματίστηκαν ακόμη έξι βουδιστές μοναχοί.
Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε καθώς οι μοναχοί κατευθύνονταν προς το μοναστήρι της Να Ουγιάνα και όταν, υπό αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες, κόπηκε το καλώδιο που συγκρατούσε το τελεφερίκ, προκαλώντας την πτώση του, τους θανάτους και τους τραυματισμούς.
Seven Buddhist monks reported dead after a cable car carrying 13 monks breaks from the cable & falls down at Na Uyana Forest Monastery in Pansiyagama, Melsiripura.#lka #SriLanka #NaUyana #Monastery pic.twitter.com/N89aiqWAo9
— Thimira Nawod (@ImThimira07) September 24, 2025