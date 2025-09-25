Νεκροί είναι επτά βουδιστές μοναχοί όταν το τελεφερίκ στο οποίο επέβαιναν εκτροχιάστηκε το βράδυ της Τετάρτης στη Σρι Λάνκα, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Από την πτώση του τελεφερίκ τραυματίστηκαν ακόμη έξι βουδιστές μοναχοί.

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε καθώς οι μοναχοί κατευθύνονταν προς το μοναστήρι της Να Ουγιάνα και όταν, υπό αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες, κόπηκε το καλώδιο που συγκρατούσε το τελεφερίκ, προκαλώντας την πτώση του, τους θανάτους και τους τραυματισμούς.