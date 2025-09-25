Το μήνυμα του έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης εντός αλλά και εκτός της Χαριλάου Τρικούπη, λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση του ολοκληρωμένου προγράμματος του ΠαΣοΚ στη ΔΕΘ και τη δημοσίευση των πρώτων δημοσκοπήσεων.

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ μιλώντας σήμερα το πρωί στους δημοσιογράφους Νίκο Στραβελάκη και Μίνα Καραμήτρου έκανε λόγο για διπλωματική αποτυχία της Ελλάδας και επεσήμανε πως «ο Πρωθυπουργός έπρεπε να προστατεύσει το κύρος της χώρας.

Πυρά κατά κυβέρνησης για ελληνοτουρκικά

«Ο Ερντογάν πήγε κι έκανε άλλη μια παρέλαση προκλήσεων εις βάρος της χώρας μας και της Κύπρου. Μίλησε από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για διχοτόμηση στην Κύπρο, ξεκάθαρα. Κανένας σεβασμός στα ψηφίσματα του ΟΗΕ» ενώ τόνισε πως η ελληνική πλευρά λειτουργεί με ερασιτεχνισμό στη διπλωματική σκακιέρα, κάτι που είπε και χθες Τετάρτη 24/9 από το βήμα της Βουλής.

Παράλληλα ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε πως η πόντιση του καλωδίου πρέπει να συνεχιστεί «για να μην περάσουν οι τσαμπουκαδες της Τουρκίας» και πως πρέπει να συζητάμε με τη γείτονα αλλά χωρίς αυταπάτες και προπαγάνδα, εξηγώντας ότι «προπαγάνδα είναι τα “ήρεμα νερά”. Ακούμε τον κ. Μητσοτάκη μετά τη Διακήρυξη των Αθηνών να λέει συνεχώς “έχουμε ήρεμα νερά”. “Ήρεμα νερά” είναι η “Γαλάζια Πατρίδα”; “Ήρεμα νερά” είναι η αδυναμία μας να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας βάσει του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας και δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε μια επένδυση ενταγμένη σε ευρωπαϊκά προγράμματα; Ας πούμε καθαρά τα πράγματα».

Καλούμε τον Μυλωνάκη στην εξεταστική

Ο Πρόεδρος του ΠαΣοΚ μίλησε στην συνέντευξη που παραχώρησε και για το αίτημα που υπέβαλαν το πρωί τα μέλη του κόμματος στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να κληθεί ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκης και στηλίτευσε την τακτική της κυβερνητικής πλειοψηφίας να μην κληθούν οι πρωταγωνιστές του σκανδάλου αλλά να σταλούν κλητεύσεις σε νεκρούς.

«Είναι επικίνδυνοι, δεν σέβονται τους θεσμούς, προσβάλλουν τη νοημοσύνη μας και τη μνήμη τριών ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή» ανέφερε χαρκτηριστικά και συνέχισε δηλώνοντας πως «ένας Πρωθυπουργός που φτάνει στο σημείο να πει στους Βουλευτές του, “μην έρθετε στη Βουλή να ψηφίσετε, μείνετε στα σπίτια σας, ψηφίστε επιστολικά για να σας ελέγξω”, έχει οποιοδήποτε μέτρο;» αναρωτήθηκε δηκτικά και ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα κάνει βήμα πίσω για τη διερεύνηση ενός τέτοιου σκανδάλου.

Αυστηρό μήνυμα σε Γερουλάνο, Δούκα, Διαμαντοπουλου

Όσον αφορά την πολιτική στόχευση του ΠαΣοΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης επεσήμανε πως «έχω μια δέσμευση. Αν το ΠαΣοΚ είναι πρώτο έστω και με μια ψήφο, η Νέα Δημοκρατία θα πάει στην αντιπολίτευση και αυτά που είπα στη ΔΕΘ, θα γίνουν πράξη από την επόμενη ημέρα».

Επιπρόσθετα έστειλε και μηνύματα στο εσωτερικό του κόμματος, καθώς το τελευταίο διάστημα υπήρξαν δηλώσεις στελεχών του ΠαΣοΚ που σχολιάστηκαν.

Συγκεκριμένα ο Παύλος Γερουλάνος από την Πέλλα δήλωσε πως πρέπει να κουνηθεί η βελόνα των δημοσκοπήσεων τους επόμενους μήνες, ο Χάρης Δούκας ανέφερε πως πρέπει να υπάρξει δέσμευση στο συνέδριο ώστε να μην συγκυβερνήσει το ΠαΣοΚ με τη Νέα Δημοκρατία και η Άννα Διαμαντοπούλου από το Κιλκίς εξήγησε πως το ΠαΣοΚ πολιτεύεται με σεβασμό στους Θεσμούς ωστόσο η αποστροφή της «δεν θα γίνουμε Καρυστιανού, ούτε Διαμαντοπούλου» σχολιάστηκε αρνητικά από μερίδα του Τύπου και του πολιτικού συστήματος

«Σταματήστε τις δηλώσεις προς λάθος κατεύθυνση»

Στον απόηχο των δηλώσεων αυτών ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε πως «το ότι έρχομαι σε αυτό το στούντιο μετά από μια ΔΕΘ όπου το ΠαΣοΚ παρουσίασε το σύνολο μιας κυβερνητικής πρότασης, που μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή σε όλους τους τομείς, -στο κράτος, στη δικαιοσύνη, μεταρρυθμίσεις στο παραγωγικό μοντέλο, θέματα αξιοκρατίας, μείωση των απευθείας αναθέσεων, παιδεία, υγεία, στέγαση- και αντί να κουβεντιάζουμε αυτά, κουβεντιάζουμε αυτά που μου θέτετε, δείχνει ότι κάποιες δηλώσεις είναι προς τη λάθος κατεύθυνση. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι η κοινωνία έχει αγωνίες. Και η αγωνία της κοινωνίας είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή.

»Για να υπάρξει, πρέπει να υπάρξει κόμμα που την υπηρετεί. Χρέος μου ήταν να πάω στη ΔΕΘ και να το παρουσιάσω. Στόχος του ΠαΣοΚ είναι ένας: Να φύγει η Νέα Δημοκρατία από την κυβέρνηση, να γίνει αντιπολίτευση, να νικήσει το ΠαΣοΚ στις εκλογές και αυτά που είπαμε στη ΔΕΘ να τα εφαρμόσουμε. Και για να τα μάθει ο ελληνικός λαός, πρέπει ο καθένας από εμάς να μείνει σε αυτά, να κάνει σοβαρή αντιπολίτευση, να τα πάμε σε κάθε γωνιά της χώρας, να τα ακούσει ο κόσμος σε κάθε χωριό, σε κάθε καφενείο, σε κάθε εργασιακό χώρο για να υπηρετήσουμε την πολιτική αλλαγή».