Για «αποφάσεις ηγεσιών» και «κομματικούς εγωισμούς» που ως τώρα έχουν εμποδίσει την απόπειρα μιας ενιαίας προσπάθειας στον προοδευτικό χώρο έκανε λόγο ο Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας την Πέμπτη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Επαναλαμβάνοντας σε μεγάλο βαθμό τα όσα είπε χθες Τετάρτη προς τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας και σε συνέχεια των όσων ακούστηκαν στην εκδήλωση της Παλλήνης, ο αρχηγός του κόμματος μίλησε για την ανάγκη να προκύψει μια «κοινωνική πλειοψηφία» που δεν θα μείνει απλά στις δηλώσεις.

Είναι «η ώρα της δράσης» επέμεινε ο Σωκρ. Φάμελλος, ο οποίος κατά την εισήγησή του εστίασε ιδιαίτερα στις πρωτοβουλίες για την προώθηση της πρότασης προοδευτικής διακυβέρνησης που παρουσίασε στη ΔΕΘ. «Καλός ο διάλογος, αλλά χρειάζεται και δράση, δεν υπάρχει περιθώριο για καμία καθυστέρηση» εξήγησε επ’ αυτού, θεωρώντας ότι δεν πρόκειται μονάχα για «μια προεκλογική κίνηση» που θα βολέψει τα εμπλεκόμενα κόμματα, αλλά θα αντανακλά επί της ουσίας «μια κοινωνική ανάγκη» ανατροπής της παρούσας κυβέρνησης.

Κατέστησε μάλιστα σαφές προς πάσα κατεύθυνση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ότι «είμαστε εδώ, δηλώνουμε παρών», τονίζοντας με νόημα ότι πλέον «οι αποφάσεις των ηγεσιών και ο κομματικός εγωισμός δεν μπορούν να σταματήσουν την ανάγκη της κοινωνίας να ζήσει καλύτερα».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Για τον ίδιο τον πρόεδρό του ο ΣΥΡΙΖΑ «έχει την πολύτιμη παρακαταθήκη των ιδεών, των αξιών, των αγώνων και της κυβέρνησης» έτσι ώστε στο τέλος της ημέρας να «υπηρετήσει αυτή τη λύση» παρέα «με τους προοδευτικούς πολίτες της χώρας».

«Εμείς θα προχωρήσουμε γιατί έχουμε μόνο μία δέσμευση απέναντι στον λαό και την ελληνική δημοκρατία και έτσι θα ρίξουμε την κυβέρνηση της δεξιάς» κατέληξε σχετικά ο Σωκράτης Φάμελλος ακριβώς πριν κλείσουν οι κάμερες και συνεδριάσουν πίσω από σφραγισμένες πόρτες τα παρόντα μέλη της ΚΟ.