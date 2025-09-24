Καθόλου καλή δεν ήταν η χθεσινή ημέρα για τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο αμερικανός πρόεδρος είχε δύο ατυχήματα με διαφορά λίγων λεπτών. Αρχικά, η κυλιόμενη σκάλα που χρησιμοποίησε κόλλησε για λίγα δευτερόλεπτα.

Στη συνέχεια πριν αρχίσει την ομιλία του στον ΟΗΕ διαπιστώθηκε ότι δε δούλευε ο τηλεϋποβολέας (autocue). Ο Τραμπ παραπονέθηκε αστειευόμενος για τα περιστατικά. «Δύο πράγματα αποκόμισα από τα Ηνωμένα Έθνη: μια χαλασμένη κυλιόμενη σκάλα και έναν χαλασμένο τηλεϋποβολέα. Όποιος τον χειρίζεται έχει μεγάλο πρόβλημα», είπε ο αμερικανός πρόεδρος προκαλώντας γέλια στο ακροατήριο.

Η ενόχληση και η απάντηση του ΟΗΕ

Ωστόσο, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου αντέδρασε εκνευρισμένα. «Εάν κάποιος στα Ηνωμένα Έθνη σταμάτησε σκόπιμα την κυλιόμενη σκάλα την ώρα που ανέβαιναν ο Πρόεδρος και η Πρώτη Κυρία, πρέπει να απολυθεί και να διερευνηθεί αμέσως», έσπευσε να σχολιάσει η Κάρολαϊν Λέβιτ μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ.

Επικαλούμενος τις ενδείξεις από την κεντρική μονάδα ελέγχου, ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, ο Στεφάν Ντουζαρίκ, ανέφερε ότι η κυλιόμενη σκάλα σταμάτησε απότομα επειδή ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός ασφαλείας. Εξήγησε ότι ο εικονολήπτης που συνόδευε τον Τραμπ ανέβαινε ανάποδα στην κυλιόμενη σκάλα για να απαθανατίσει την άφιξη του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ. Πιθανότατα, ο εικονολήπτης «ενεργοποίησε άθελά του τον μηχανισμό ασφαλείας» που έχει προβλεφθεί ακριβώς για να αποτρέπει εγκλωβισμούς ή τραυματισμούς, ανέφερε σε δελτίο Τύπου.

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του τηλεϋποβολέα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Τραμπ σχολίασε: «Μπορώ μόνο να πω ότι όποιος χειρίζεται αυτόν τον τηλεϋποβολέα θα βρει τον μπελά του».

Αξιωματούχος του ΟΗΕ δήλωσε όμως ότι ο Λευκός Οίκος ήταν υπεύθυνος για τον χειρισμό του υποβολέα.

Μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας Τραμπ, η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ Αναλένα Μπέρμποκ τόνισε πως «οι τηλεϋποβολείς του ΟΗΕ λειτουργούν άψογα».