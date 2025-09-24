Αρκετά άτομα δέχτηκαν πυρά σε κέντρο κράτησης της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) στο Ντάλας.

Σύμφωνα με μία σύντομη ανακοίνωση στο X της υπουργού Εσωτερικής Ασφαλείας, Κρίστι Νόεμ, υπήρξαν «πολλοί τραυματισμοί και θάνατοι». Η ίδια ανέφερε ότι ο δράστης αυτοπυροβολήθηκε και πέθανε από πυροβόλο όπλο.

Λεπτομέρειες για τις συνθήκες του περιστατικού δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές.

«Ενώ δεν γνωρίζουμε ακόμη το κίνητρο, γνωρίζουμε ότι οι αρχές επιβολής του νόμου της ICE αντιμετωπίζουν πρωτοφανή βία εναντίον τους. Πρέπει να σταματήσει. Παρακαλούμε προσευχηθείτε για τα θύματα και τις οικογένειές τους», κατέληξε η ανακοίνωση της Κρίστι Νόεμ.