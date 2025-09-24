Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος υποδέχθηκε στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή της πάλης Γιώργο Κουγιουμτσίδη μαζί με τον προπονητή του Θέμη Ιακωβίδη.

Ο κ. Κούβελος κάλεσε τον Πρωταθλητή Κόσμου, που συνόδευαν ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης, Ολυμπιονίκης και μέλος της ΕΟΕ Κώστας Θάνος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος Δημήτρης Τραμπάκουλας, προκειμένου να τον συγχαρεί για την σπουδαία του επιτυχία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ.

«Μας έδωσες μεγάλη χαρά και ευτυχία για το πρώτο χρυσό σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που έφερε η πάλη. Θέλω να σε συγχαρώ και να σου ζητήσω να δουλεύεις με το ίδιο πάθος και την ίδια δύναμη καθώς μπροστά μας έχουμε το μεγάλο μας στόχο που είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λος Αντζελες. Εμείς ως Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα είμαστε κοντά σου αλλά κοντά και στην Ομοσπονδία της πάλης. Συνέχισε να κάνεις τις προπονήσεις σου και τους αγώνες και μην σε ανησυχεί τίποτα. Είμαι σίγουρος ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες θα σηκώσεις ψηλά τον ελληνική σημαία και όλη την Ελλάδα», είπε ο Πρόεδρος της ΕΟΕ που έκρυβε και μία έκπληξη για τον Γιώργο Κουγιουμτσίδη: «Μίλησα με τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη, που είναι μεγάλος υποστηρικτής της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και χάρηκε πολύ με την επιτυχία σου. Μου είπε να σου ανακοινώσω ότι θέλει να σε στηρίξει μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες μέσω της εταιρείας του Alter Ego Media. Θα ήθελε να είναι εδώ μαζί σου, αλλά απουσιάζει στο εξωτερικό και μου ζήτησε να σου μεταφέρω την πρόθεση του επειδή αγαπάει τον αθλητισμό και συγκινήθηκε με το χρυσό σου μετάλλιο», κατέληξε ο κ. Κούβελος.

Από την πλευρά του ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης είπε: «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θερμή υποδοχή. Εχετε δείξει από την πρώτη στιγμή ότι είστε στο πλευρό των αθλητών και σας ευχαριστούμε ειλικρινά για την στήριξη. Εύχομαι να είναι η αρχή και άλλοι παλαιστές να κατακτήσουν χρυσά μετάλλια. Ελπίζω να πανηγυρίσουμε μαζί στο Λος Αντζελες»

Ο προπονητής του Θέμης Ιακωβίδης, είπε για τον αθλητή του: «Ο Γιώργος είναι ένας πραγματικός μαχητής, έχει ήθος, έχει σεβασμό για τους αντιπάλους και είναι απόλυτα προσηλωμένος σε αυτό που κάνει. Παλεύει από 6 χρονών και η πάλη είναι όλη του η ζωή.»

Ο Δημήτρης Τραμπάκουλας αναφέρθηκε στη βοήθεια του Προέδρου της ΕΟΕ Ισίδωρου Κούβελου: «Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής είναι πάντα κοντά μας. Όταν είδε την επιτυχία του Κουγιουμτσίδη, αμέσως τον κάλεσε. Είναι κοντά στις Ομοσπονδίες, είναι κοντά στους αθλητές και γι΄αυτό τον ευχαριστούμε. Στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις το άθλημα της Πάλης και γι αυτό τον ευχαριστούμε».