Αν και αντιμετώπιζε τον ίδιο αντίπαλο, η πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη League Phase του Κυπέλλου δεν είχε σχέση με την αντίστοιχη στη Super League πριν από έναν μήνα. Αποφασισμένοι να μην χαρίσουν δικαιώματα οι «ερυθρόλευκοι», και αγωνιστικά καλύτεροι απ’ όσο στα τέλη Αυγούστου, προηγήθηκαν πολύ νωρίς με 2-0 δημιουργώντας συνθήκες ενός άκοπου διπλού. Εν τέλει επιβλήθηκαν με 2-1 ενός Αστέρα που προσπάθησε, αλλά δεν εξήλθε της κρίσης.

Ο Ιρανός Ταρέμι, που τοποθετήθηκε στην κορυφή της επίθεσης, ανταποκρίθηκε περίφημα ως αντι-Ελ Καμπί και στο πρώτο εικοσάλεπτο είχε ήδη πιστωθεί δύο γκολ.

Το πρώτο τέρμα ήρθε στο 9′ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος τη στιγμή που επιχειρούσε να μπει στη φάση. O έμπειρος επιθετικός δέχθηκε σπρώξιμο στην πλάτη και ο διαιτητής Παπαδόπουλος υπέδειξε την παράβαση.

Το δεύτερο, και πιο όμορφο, γκολ προήλθε ύστερα από συνεργασία των Μπρούνο, Πνευμονίδη, Καμπελά στα αριστερά και ωραίο τελείωμα του Ιρανού επιθετικού στην κίνηση.

Το ζητούμενο είχε εξασφαλιστεί από νωρίς για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος παρά το σαρωτικό ροτέισον στην αρχική ενδεκάδα δεδομένου πως ακολουθούν Λεβαδειακός και Άρσεναλ, είδε τους ποδοσφαιριστές του να βγάζουν στο πρώτο μισό τη σοβαρότητα που απαιτούσε ο αγώνας.

Οι Αρκάδες αποπειράθηκαν να απαντήσουν στο δεύτερο, όταν οι Πειραιώτες πάτησαν φρένο. Έφτιαξαν κάμποσες καλές ευκαιρίες έτσι ώστε να μειώσουν και να διεκδικήσουν κάτι στο υπόλοιπο του παιχνιδιού. Ο Εμμανουηλίδης έγινε μπελάς για την άμυνα του Ολυμπιακού, αλλά τού έλειψε η ευστοχία στην τελική προσπάθεια. Μοιραία πια όταν βρήκαν το γκολ, δεύτερα πριν από τη λήξη, από τον νεαρό επιθετικό ήταν πολύ αργά για να φτάσουν σε κάτι περισσότερο.

Το 2-1 χάρισε στον Ολυμπιακό μια νικηφόρα πρεμιέρα, τη στιγμή που ο Αστέρας έμεινε στην ισοπαλία που είχε από την προηγούμενη εβδομάδα (1-1 με την Κηφισιά).

Αστέρας Τρίπολης: Κακαδιάρης, Σίπσιτς, Καστάνιο (46′ Μουνιόθ), Τριανταφυλόπουλος, Άλχο, Πομόνης, Γιαμπλόνσκι (46′ Γκονσάλες), Αλμύρας (67′ Αλάγκμπε), Μπαρτόλο (46′ Καλτσάς), Εμμανουηλίδης, Χαραλαμπόγλου (67′ Τζοακίνι)

Ολυμπιακός: Πασχαλάκης, Καλογερόπουλος (66′ Κοστίνια), Μάνσα, Μπιανκόν, Μπρούνο, Γκαρθία (77′ Λιατσικούρας), Νασιμέντο (65′ Έσε), Γιαζίτζι (Ελ Καμπί), Καμπελά (66′ Ποντένσε), Πνευμονίδης, Ταρέμι