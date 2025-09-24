Αν η φοιτητική ζωή ήταν startup, πού θα έκανες invest; Αυτή είναι η κεντρική ερώτηση που απευθύνει η Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας «Αρχιμήδης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) σε κάθε φοιτητή και φοιτήτρια που νιώθει ότι μέσα του κρύβεται ένας μικρός επιχειρηματίας ή ένας μεγάλος οραματιστής.

Ο 3ος Φοιτητικός Διαγωνισμός Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας, που υλοποιείται μέσω του «Αρχιμήδη» είναι ήδη σε πλήρη εξέλιξη και καλεί τους νέους να επενδύσουν στις ίδιες τους τις ιδέες. Με προθεσμία υποβολής την 12η Οκτωβρίου 2025, ο διαγωνισμός ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να δουν τη φοιτητική καθημερινότητα όχι μόνο ως μια ακαδημαϊκή διαδρομή, αλλά και ως ένα πεδίο εφαρμογής καινοτόμων λύσεων, δημιουργικής σκέψης και επιχειρηματικού σχεδιασμού. Σκέφτεσαι; Σχεδιάζεις; Παρουσιάζεις; Κερδίζεις! Αυτή είναι η φιλοσοφία του διαγωνισμού, που προσφέρει την ευκαιρία σε ομάδες ή μεμονωμένους φοιτητές να παρουσιάσουν τις δικές τους ιδέες με αντίκτυπο στον πραγματικό κόσμο.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε όλους όσοι θέλουν να μετατρέψουν μια σκέψη σε σχέδιο, ένα σχέδιο σε πρόταση, και μια πρόταση σε πράξη. Με σύγχρονα εργαλεία, καθοδήγηση και έμπνευση από το οικοσύστημα του «Αρχιμήδη», οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν δεξιότητες, εμπειρία και ένα πολύτιμο βήμα προς το μέλλον.

Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικοί όροι συμμετοχής είναι διαθέσιμοι στον ιστότοπο https://archimedes.uoa.gr.

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα και οι ιδέες περιμένουν να πάρουν μορφή. Γιατί καινοτομία, στο τέλος, όπως επισημαίνουν οι ίδιοι οι μέντορες αλλά και φοιτητές που έλαβαν μέρος σε προηγούμενους διαγωνισμούς, σημαίνει να τολμάς να δεις αλλιώς ακόμη και τη φοιτητική σου ζωή.

Η Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας «Αρχιμήδης» του ΕΚΠΑ διανύει τον έκτο χρόνο λειτουργίας, με πολυεπίπεδη συμβολή στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

Το Κέντρο «Αρχιμήδης», ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2019, φιλοδοξώντας να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ ακαδημαϊκής έρευνας και αγοράς, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών που μπορούν να εξελιχθούν σε νεοφυείς επιχειρήσεις. Με αυτήν τη στόχευση, οργανώθηκε και λειτουργεί σε δύο βασικούς πυλώνες:

Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας (Technology Transfer Office).

Επιχειρηματικός Επιταχυντής (Business Accelerator).

Αυτές οι δομές ενισχύουν τη διασύνδεση της πανεπιστημιακής κοινότητας με την αγορά, αξιοποιώντας τα ερευνητικά αποτελέσματα και προωθώντας την επιχειρηματικότητα.

Τα επιτεύγματα της λειτουργίας, σύμφωνα με στοιχεία από την ιστοσελίδα του, είναι: