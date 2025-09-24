Το μεσημέρι της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου, εκπρόσωποι των δημιουργών και των εργαζομένων του οπτικοακουστικού χώρου, συναντήθηκαν σε (προγραμματισμένη) συνάντηση με τον υφυπουργό Πολιτισμού, κ. Ιάσονα Φωτήλα.

Ποιοι ήταν εκεί; Τρεις εκπρόσωποι της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών, ο κ. Χάρης Παπαδόπουλος (πρόεδρος του Δ.Σ.), ο κ. Τώνης Λυκουρέσης (γενικός γραμματέας) και ο κ. Νίκος Σέκερης (αντιπρόεδρος του σωματείου).

Ένας εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος Ακροάματος (ΠΟΘΑ), ο πρόεδρος της, κ. Κώστας Κεχαγιόγλου, όπως και το μέλος του Δ.Σ. κ. Θανάσης Μίλησης.

Στη συνάντηση συμμετείχε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΚΚΟΜΕΔ, κ. Λεωνίδας Χριστόπουλος, ενώ διαδικτυακά παρενέβη ο πρόεδρος της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου Τηλεόρασης (ΕΤΕΚΤ), κ. Πάνος Παπαδημητρίου.

Άνθρωποι που με άλλα λόγια εργάζονται στον ελληνικό οπτικοακουστικό χώρο και όχι αλεξιπτωτιστές.

Ο λόγος της συνάντησης; Μια παλιά ιστορία. Κατάθεση των διαχρονικών προτάσεων των εργαζομένων στα οπτικοακουστικά, που αφορούν στο παρόν και το μέλλον της ελληνικής κινηματογραφίας.

Τι έγινε; Όλοι οι εκπρόσωποι, (όπως πάντα) ζήτησαν και πάλι πολιτικές στήριξης της ελληνικής παραγωγής και των ανθρώπων που τόσα χρόνια δουλεύουν στον χώρο.

Αναλυτικότερα, τέθηκε το θέμα της προβολής του ελληνικού κινηματογράφου για τη μέγιστη δυνατή επικοινωνία του με το ελληνικό κοινό, καθώς και η ανάγκη για δημόσια αναγνώριση του καλλιτεχνικού έργου από την πολιτεία.

Πηγές αναφέρουν ότι όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν για την αναγκαία, επιπλέον, οικονομική ενίσχυση των επιλεκτικών προγραμμάτων του ΕΚΚΟΜΕΔ, όσον αφορά τις ελληνικές παραγωγές και κατατέθηκε από τους εκπροσώπους των σωματείων, με θετική ανταπόκριση του ΥΠΠΟ, εκ νέου επικαιροποιημένη πρόταση σύγχρονης διανομής σε όλη την περιφέρεια.

Στα θέματα που συζητήθηκαν, οι παρευρισκόμενοι επανέλαβαν το αίτημα του χώρου για φοροαπαλλαγή, μερική ή ολική, των χορηγικών συμμετοχών στις κινηματογραφικές παραγωγές για ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο.

Και τέλος, επισημάνθηκε προς τον κ. υφυπουργό, η ανάγκη κάλυψης των χιλιάδων εργαζόμενων του καλλιτεχνικού, τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού στην οπτικοακουστική παραγωγή, από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση όλου του χώρου.

Εξ’ όσων μπορώ να καταλάβω, κρίνοντας μάλιστα και από τη φωτογραφία που ήρθε στην κατοχή μου, η συνάντηση κύλησε ήρεμα, όπως οφείλουν να κινούνται αυτές οι συναντήσεις.

Με ορατότητα και όχι στην ομίχλη.

Είναι προτιμότερο το συμφιλιωτικό πνεύμα από το εξοργισμένο και επιθετικό, γιατί η επίθεση από τον έναν σημαίνει άμυνα από τον άλλο και σε κανέναν δεν αρέσει να βρίσκεται σε άμυνα.

Τι θα γίνει, δεν ξέρω. Πολλά έχω δει να λέγονται και πολύ λίγα να γίνονται, όλα αυτά τα χρόνια ταλαιπωρίας του ελληνικού κινηματογράφου, εξαιτίας πολλών και διαφόρων λόγων.

Μακάρι όλα τα παραπάνω αιτήματα, αν ανήκουν στην σφαίρα της λογικής, να εφαρμοστούν και να γίνουν πράξη.

Χωρίς διχόνοια, με πνεύμα συνεργασίας και πάνω από όλα με υγιή αντιπολίτευση.