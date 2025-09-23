Έκρηξη σημειώθηκε στην περιοχή Pilestredet στο κέντρο του Όσλο στη Νορβηγία.

«Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο Pilestredet έπειτα από μια έκρηξη. Η κατάσταση παραμένει ασαφής και εργαζόμαστε εκτενώς στο σημείο», ανέφερε ο επικεφαλής επιχειρήσεων Βιντάρ Πέντερσεν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η έκρηξη προκλήθηκε από ρίψη χειροβομβίδας και συνελήφθη ένας 13χρονος σύμφωνα με πληροφορίες του TV2.no. H Αστυνομία εκτιμά ότι στο περιστατικό εμπλέκονται δύο ακόμα άτομα.

Στο σημείο βρέθηκαν δύο χειροβομβίδες, εκ των οποίων η μία εξερράγη. Η Αστυνομία προχώρησε σε ελεγχόμενη έκρηξη της δεύτερης επί τόπου.

🚨BREAKING: Video showing the controlled explosion of the hand grenade in Pilestredet, Oslo. pic.twitter.com/9T6ppRlcK3 — World Source News 24/7 (@Worldsource24) September 23, 2025

Το μέγεθος των ζημιών ή πιθανών τραυματισμών παραμένει άγνωστο, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία έχει αποκλείσει την περιοχή καθώς η έρευνα συνεχίζεται, μετέδωσε το νορβηγικό πρακτορείο ειδήσεων NTB.

Το Pilestredet βρίσκεται στο κέντρο του Όσλο, κοντά σε αρκετά κυβερνητικά κτίρια και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

«Μείνετε μακριά από τα παράθυρα»

Οι Αρχές έστειλαν μήνυμα έκτακτης ανάγκης στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων του Όσλο. «Στην περιοχή Pilestredet σημειώθηκε έκρηξη. Δεδομένου ότι υπάρχει ακόμη εκρηκτικός μηχανισμός στην περιοχή, η αστυνομία ζητά από τους πολίτες να μείνουν μακριά από τα παράθυρα. Μέχρι στιγμής δεν προχωρούμε σε εκκένωση της περιοχής».

Το περιστατικό έρχεται σχεδόν μία ημέρα μετά τις αναφορές για πτήσεις drones κοντά στα αεροδρόμια του Όσλο και της Κοπεγχάγης.