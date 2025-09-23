Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να καταργήσει όλες τις εισαγωγές ρωσικού LNG από κράτη-μέλη της Ένωσης, έως το 2026, ένα χρόνο νωρίτερα από ότι είχε αρχικά προγραμματιστεί και να χτυπήσει επίσης τις ρωσικές τράπεζες και τα κρυπτονομίσματα που παρακάμπτουν μέχρι στιγμής τις κυρώσεις, σύμφωνα με προσχέδιο πρότασης που φέρνει στη δημοσιότητα το POLITICO.

Η πρόταση καθορίζει τα νέα μέτρα που θα επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία, στο πλαίσιο του 19ου πακέτου κυρώσεων, από την απρόκλητη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 και έπειτα. Τα μέτρα επικεντρώνονται στα χρηματοπιστωτικά δίκτυα, τις εξαγωγές ενέργειας και τις εμπορικές οδούς της Ρωσίας, εντείνοντας ακόμα περισσότερο τις ευρωπαϊκές προσπάθειες για αποστράγγιση του πολεμικού προϋπολογισμού της Μόσχας.

Ο στόχος πίσω από την απαγόρευση του ρωσικού LNG

Ο στόχος της απαγόρευσης εισαγωγής ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) είναι «να μειώσει περαιτέρω τα έσοδα της Ρωσίας από την εξαγωγή ορυκτών καυσίμων, να αυξήσει το κόστος των παράνομων ενεργειών της στην Ουκρανία και να ασκήσει τη μέγιστη πίεση στη Ρωσία έτσι ώστε να σταματήσει τον επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το κείμενο.

Το νέο πακέτο κυρώσεων, το οποίο ανακοινώθηκε την Παρασκευή από την Πρόεδρο της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έρχεται λίγες μόνο ημέρες αφότου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, άσκησε εκ νέου πιέσεις στην Ευρώπη να σταματήσει να αγοράζει ρωσική ενέργεια. Παρ’ όλα αυτά, η έγκριση του πακέτου αναμένεται να αντιμετωπίσει έντονη αντίθεση από την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, την ώρα που κάθε πακέτο κυρώσεων απαιτεί ομόφωνη υποστήριξη από τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Στο επίκεντρο της πρότασης βρίσκεται η απόφαση της Επιτροπής να εγκαταλείψει το ρωσικό υγροποιημένο φυσικό αέριο ένα χρόνο νωρίτερα από το αρχικά προγραμματισμένο, επιβάλλοντας προθεσμία έως το τέλος του 2026 για μακροπρόθεσμες συμβάσεις, ενώ δίνει περιθώριο μόλις έξι μηνών μετά την έναρξη ισχύος του πακέτου για βραχυπρόθεσμες συμφωνίες.

Η ολική παύση εισαγωγών ρωσικού LNG

Η ΕΕ διαπραγματεύεται επί του παρόντος ένα ξεχωριστό νομοσχέδιο που θα τερματίσει όλες τις ρωσικές εισαγωγές LNG στην Ένωση έως τα τέλη του 2027.

Εκτός από την επιβολή περιορισμών στις ρωσικές τράπεζες, η Ένωση επιδιώκει επίσης για πρώτη φορά να στοχεύσει τις πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων, καθώς και να απαγορεύσει τις συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα, βάζοντας τέλος σε μία πρακτική που χρησιμοποιείται για τη διοχέτευση χρημάτων στη Ρωσία.

Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές εταιρείες δεν θα έχουν τη δυνατότητα να διεξάγουν επιχειρηματικές δραστηριότητες με λιμάνια εκτός ΕΕ εάν αυτά χρησιμοποιούνται για την εμπορία στρατιωτικής τεχνολογίας, όπως για παράδειγμα πυραύλων, ή για την αποφυγή του ανώτατου ορίου τιμών πετρελαίου της G7, αναφέρει το κείμενο.

Ο περιορισμός των ρωσικών οικονομικών ζωνών και η συμβολική κίνηση της ΕΕ

Οι Βρυξέλλες θέλουν επίσης να εμποδίσουν τις ειδικές οικονομικές ζώνες της Μόσχας, οι οποίες είναι επί της ουσίας περιοχές στο έδαφος της Ρωσίας, οι οποίες προσφέρουν ελαφρύτερη φορολογική μεταχείριση σε ξένες εταιρείες για την προσέλκυση επενδύσεων. Σύμφωνα με την πρόταση, οι εταιρείες της ΕΕ θα απαγορεύεται να επενδύουν σε αυτές τις ζώνες.

Επιπλέον, το κείμενο προσθέτει ελέγχους εξαγωγών σε άλλες 45 εταιρείες που θεωρείται ότι συνεργάζονται με ρωσικές για την αποφυγή κυρώσεων. Σε αυτές περιλαμβάνονται 12 κινεζικές, δύο ταϊλανδέζικες και τρεις ινδικές νομικές οντότητες που επέτρεψαν στη Ρωσία να παρακάμψει τις κυρώσεις της Ένωσης, δήλωσε ευρωπαίος διπλωμάτης στο Politicο, υπό το καθεστώς ανωνυμίας.

Τέλος, σε μια συμβολική κίνηση, η Κομισιόν πρότεινε επίσης την απαγόρευση της παροχής «υπηρεσιών που σχετίζονται άμεσα με τουριστικές δραστηριότητες στη Ρωσία».