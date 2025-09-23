Δύο υπήκοοι Ρουμανίας συνελήφθησαν το απόγευμα της Δευτέρας κοντά στον ναύσταθμο Σαλαμίνας, για παράβαση του άρθρου του Ποινικού Κώδικα περί κατασκοπείας, καθώς τραβούσαν φωτογραφίες της περιοχής με τα κινητά τους τηλέφωνα, από το σκάφος στο οποίο επέβαιναν

τοπική λιμενική αρχή επενέβη όταν ενημερώθηκε για την παρουσία επαγγελματικού τουριστικού σκάφους, με ελληνική σημαία και δύο αλλοδαπούς επιβαίνοντες, το οποίο έπλεε εντός του διαύλου του στενού του ναυστάθμου και ακινητοποιήθηκε από σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού.

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από πλήρωμα περιπολικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, διαπιστώθηκε ότι οι δύο αλλοδαποί, υπήκοοι Ρουμανίας, ηλικίας 22 και 52 ετών, κατείχαν στις συσκευές κινητής τηλεφωνίας τους φωτογραφικό υλικό του Ναυτικού Οχυρού Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να συλληφθούν.

Στη συνέχεια, οδηγήθηκαν στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, όπου τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παράβαση του άρθρου 148 του Ποινικού Κώδικα, που αφορά σε κατασκοπεία.

Στο πλαίσιο της έρευνας, κατασχέθηκαν τρεις συσκευές κινητών τηλεφώνων, το χρηματικό ποσό των 4.700 ευρώ και 400 δολάρια, ενώ το επαγγελματικό – τουριστικό σκάφος οδηγήθηκε στο λιμάνι Παλουκίων Σαλαμίνας για ενδελεχή έλεγχο των ναυτιλιακών εγγράφων.

Η υπόθεση εξετάζεται περαιτέρω από τις αρμόδιες αρχές.