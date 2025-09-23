Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Συμβούλιο της Επικρατείας, τον Άρειο Πάγο, την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, το Ελεγκτικό Συνέδριο, τον ΣΕΒ Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, τον Σύνδεσμο Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδας (ΣΔΕΕ) και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με στόχο να φέρει σε ουσιαστικό διάλογο τη δικαστική εξουσία, τους κοινωνικούς φορείς, τις επιχειρήσεις, τη νομική και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Επιδιώκει να υπερβεί τη στενή συζήτηση γύρω από τα γνωστά διαρθρωτικά προβλήματα της Δικαιοσύνης, τα οποία έχουν ήδη αναδειχθεί στον δημόσιο διάλογο, και να εστιάσει κυρίως σε ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες λύσεις που υπηρετούν τον πολίτη, στηρίζουν την οικονομία και ενισχύουν την εμπιστοσύνη στους θεσμούς.

Κύριες ενότητες του συνεδρίου:

Ο κοινωνικός και οικονομικός αντίκτυπος του δικαστικού συστήματος

Προτάσεις μεταρρυθμίσεων για ένα σταθερό και λειτουργικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο

Εναλλακτικοί μηχανισμοί επίλυσης διαφορών και καλλιέργεια νέας κουλτούρας απονομής Δικαιοσύνης

Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των δικαστικών αποφάσεων και τη μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη δημοσίευσή τους

Δράσεις για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις δικαστικές αποφάσεις

Κοινές δεσμεύσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου και της θεσμικής εμπιστοσύνης

Δείτε ζωντανά το συνέδριο

