Στα τέλη Αυγούστου, συριακές δυνάμεις ασφαλείας εισέβαλαν στο υποβαθμισμένο προάστιο αλ-Σομάρια της Δαμασκού, οπλισμένες με όπλα, σπαθιά και εντολές έξωσης. Στους τοίχους των σπιτιών χάραζαν μεγάλα μαύρα σύμβολα: «Χ» για να μείνουν οι κάτοικοι, «O» για να φύγουν.

Στόχος οικογένειες πρώην στρατιωτικών

Η αλ-Σομάρια, όπου ζούσαν κυρίως οικογένειες πρώην μελών του στρατού του Μπασάρ αλ-Άσαντ, βρέθηκε στο επίκεντρο. Μετά την πτώση του, εννέα μήνες πριν, η μειονότητα των Αλαουιτών –στην οποία ανήκει και ο ίδιος– γίνεται συχνά στόχος βίας.

Από τις 27 έως τις 29 Αυγούστου, δεκάδες άνδρες ασφαλείας, με επικεφαλής τον αξιωματικό του υπουργείου Εσωτερικών, γνωστό ως Αμπού Χουντάιφα, χτυπούσαν πόρτα-πόρτα και ζητούσαν συμβόλαια ιδιοκτησίας. Όσοι δεν μπόρεσαν να προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα, βρέθηκαν αντιμέτωποι με εντολές έξωσης και το σύμβολο «O» στους τοίχους τους.

Ανακρίσεις και εκφοβισμός

Κάτοικοι περιέγραψαν ανακρίσεις ανδρών για το αν υπηρέτησαν στον στρατό του Άσαντ, αλλά και ξυλοδαρμούς σε ένα κτίριο που είχε μετατραπεί σε αστυνομικό τμήμα.

«Μένω στο σπίτι μου 40 χρόνια. Το αγόρασε ο πατέρας μου με κόπο και δεν θα το εγκαταλείψω», είπε ο Άλι Μπαρακάτ, μέλος της τοπικής επιτροπής.

Ερήμωση της περιοχής

Πριν τις επιχειρήσεις, η αλ-Σομάρια είχε περίπου 22.000 κατοίκους, με τους μισούς να είναι μέλη οικογενειών πρώην στρατιωτικών. Μια εβδομάδα μετά τις εφόδους, είχαν απομείνει περίπου 3.000. Δημοσιογράφος του Reuters που επισκέφθηκε την περιοχή έκανε λόγο για «πόλη-φάντασμα» με σκοτεινά σπίτια και άδειους δρόμους.

Ιστορικό εκτοπισμών

Η ιστορία του προαστίου ξεκινά από τη δεκαετία του 1970, όταν ο Ριφάατ αλ-Άσαντ, αδελφός του τότε προέδρου Χάφεζ, εκτόπισε Σουνίτες κατοίκους και εγκατέστησε Αλαουίτες στρατιώτες και οικογένειες. Η περιοχή μετονομάστηκε από αλ-Μπαλάν σε αλ-Σομάρια.

Δηλώσεις και αντιδράσεις

Ο κυβερνήτης της Δαμασκού, Μαχέρ Μαρουάν, υποστήριξε ότι οι εξώσεις ήταν αποτέλεσμα «δεκαετιών άδικων απαλλοτριώσεων και διαφθοράς» του προηγούμενου καθεστώτος, ενώ δεσμεύτηκε για «δίκαιη και διαφανή επίλυση» χωρίς εξαναγκασμούς.

Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, ωστόσο, έκαναν λόγο για σοβαρή παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς οι βίαιες εκκενώσεις οδηγούν σε διάσπαση κοινοτήτων και αστέγους.

Σχέδια ανάπτυξης και μετρό

Η νέα κυβέρνηση της Συρίας, που σχηματίστηκε μετά την πτώση του Άσαντ, προωθεί μεγάλα έργα υποδομής, όπως μια γραμμή μετρό 2 δισ. δολαρίων, με σταθμό-κόμβο στην αλ-Σομάρια. Το γεγονός αυτό συνδέεται, σύμφωνα με αναλυτές, με τις εκκαθαρίσεις κατοίκων, καθώς οι εκτάσεις της περιοχής θεωρούνται σημντικές για το έργο.

Το αβέβαιο μέλλον

Πολλοί πρώην κάτοικοι διεκδικούν τώρα πίσω τις ιδιοκτησίες τους, ενώ η περιοχή παραμένει υπό στενή φύλαξη από δυνάμεις ασφαλείας. Η αλ-Σομάρια συμβολίζει την περίπλοκη κληρονομιά δεκαετιών εκτοπισμών, διαφθοράς και συγκρούσεων που εξακολουθεί να ταλανίζει τη Συρία.

Πηγή: Reuters