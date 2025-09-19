Κλείδωσε η συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος ο Τραμπ σε ανάρτησή του. Ειδικό Κεντρα, ανακοίνωσε ότι θα φιλοξενήσει τον Ερντογάν στον Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου και ότι αναμένει να συνάψει εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες.

«Εργαζόμαστε σε πολλές εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες με τον πρόεδρο, όπως μια μεγάλης κλίμακας αγορά αεροσκαφών Boeing, μια σημαντική συμφωνία για τα F-16 και τη συνέχιση των συνομιλιών για τα F-35, που αναμένουμε να ολοκληρωθούν θετικά», έγραψε στο Truth Social.

Το 2019 η τελευταία του επίσκεψη

Ο Ερντογάν επισκέφθηκε τελευταία φορά τον Λευκό Οίκο το 2019, κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ.

Αν και κατά την περίοδο 2017-2021 διατηρούσαν στενούς προσωπικούς δεσμούς, οι διμερείς σχέσεις ήταν τεταμένες λόγω των διαφορών σχετικά με τους δεσμούς της Ουάσιγκτον με τους Κούρδους μαχητές στη Συρία και τις σχέσεις της Άγκυρας με τη Μόσχα.

Η Τουρκία προκάλεσε την οργή της κυβέρνησης Τραμπ το 2019 με την αγορά των ρωσικών αντιαεροπορικών πυραύλων S-400. Σε απάντηση, η Ουάσιγκτον ακύρωσε μια προγραμματισμένη πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία και την απέβαλε από το κοινό πρόγραμμα παραγωγής των αεροσκαφών.

Στη συνέχεια, η Τουρκία συμφώνησε να προχωρήσει σε αγορά μαχητικών F-16.

«Η θέση των ΗΠΑ δεν έχει αλλάξει»

Το Αύγουστο το Στέιτ Ντιπάρτμεντ με επιστολή του έκανε γνωστό ότι παραμένει αντίθετο στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35.

Μια ομάδα 40 βουλευτών, με επικεφαλής τον Δημοκρατικό Κρις Πάπας, απηύθυνε επιστολή στον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, καλώντας την κυβέρνηση να αποτρέψει την Τουρκία από το «να συνεχίσει να παραβιάζει τους αμερικανικούς νόμους και τις πολιτικές που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ».

«Η θέση των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την απόκτηση και τη συνεχιζόμενη κατοχή από την Τουρκία του ρωσικού συστήματος S-400 δεν έχει αλλάξει, και οι προϋποθέσεις για την απόκτηση αεροσκαφών F-35 από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι γνωστές. Έχουμε εκφράσει την δυσαρέσκειά μας για την απόκτηση του συστήματος S-400 από την Άγκυρα και έχουμε καταστήσει σαφή τα βήματα που θα πρέπει να γίνουν στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αξιολόγησής μας για την εφαρμογή των κυρώσεων CAATSA», αναφέρεται στην επιστολή – απάντηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Η Τουρκία είναι μακροχρόνιος σύμμαχος του ΝΑΤΟ με ιστορία σημαντικών συνεισφορών στις αποστολές της Συμμαχίας. Η αμυντική σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με την Τουρκία παραμένει ζωτικής σημασίας για τα συμφέροντα ασφαλείας τόσο των ΗΠΑ όσο και του ΝΑΤΟ».

Κινητικότητα στο θέμα των F-35

Παρά τις παραπάνω επιστολές όμως, η ανάρτηση Τραμπ και η αναφορά του και στα F-35, δεν αποτελεί κεραυνό εν αιθρία. Το τελευταίο διάστημα από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα το ζήτημα των F-35 έχει ανακινηθεί αρκετές φορές και μάλιστα και από τις δύο πλευρές.

Επί παραδείγματι μόλις πριν μερικές ημέρες τουρκικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως η Ρωσία έχει καταθέσει αίτημα προς την Τουρκία για επαναγορά των δύο συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας S-400, μια κίνηση που αν επιβεβαιωθεί, ουσιαστικά φέρνει πιο κοντά την επιστροφή της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35.

Αντίστοιχα στα τέλη Ιουνίου, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία Τομ Μπάρακ, είχε αναφέρει σε σχετική συνέντευξή του ότι πιστεύει πως η διαφωνία μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ για το πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και για τις αμερικανικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν στην Άγκυρα «θα έχει λυθεί μέχρι το τέλος του έτους». Όπως είχε δηλώσει τότε, ήταν πεπεισμένος πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Τούρκος ομόλογός του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα έδιναν οδηγίες στους επικεφαλής της διπλωματίας τους ώστε «να βρεθεί ένας τρόπος να μπει τέλος».