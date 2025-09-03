Με την επίσκεψη του αρχηγού του γενικού επιτελείου των IDF στην Γάζα, υποστράτηγου Εγιάλ Ζαμίρ για την έναρξη της δεύτερης φάσης της επιχείρησης Άρματα του Γεδεών και τις νέες προτάσεις του ακροδεξιού υπουργού Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς, για προσάρτηση του 82% της έκτασης της Δυτικής Όχθης, που παρουσίασε σήμερα, η ισραηλινή κυβέρνηση ανοίγει τα χαρτιά της για το τι μέλλει γενέσθαι στα παλαιστινιακά εδάφη ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης του ΟΗΕ στις 9 Σεπτεμβρίου, όπου η Γαλλία και άλλες χώρες αναμένεται να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος.

Η επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών» μπαίνει στη δεύτερη φάση της

Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο Εγιάλ Ζαμίρ, ο οποίος σημειώνεται ότι έχει εκφράσει την αντίθεση του για την επιχείρηση κατάληψης της Πόλης της Γάζας, επισκέφθηκε τις δυνάμεις των IDF στα περίχωρα της Πόλης της Γάζας για επιθεωρήσει τις ετοιμασίες και να συζητήσει για τα επιχειρησιακά σχέδια με τους διοκητές της 162ης Μεραρχίας και των ταξιαρχιών που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις. Στον λόγο του προς τους στρατιώτες υποστήριξε πως: «Έχουμε εισέλθει στην δεύτερη φάση της επιχείρησης Άρματα του Γεδεών, για να εκπληρώσουμε τους στόχους του πολέμου. Η επιστροφή των ομήρων μας είναι τόσο ηθική όσο και εθνική αποστολή. Θα συνεχίσουμε να πλήττουμε τα προπύργια της Χαμάς, μέχρι να ηττηθεί. Δημιουργούμε την αίσθηση ότι την κυνηγάμε παντού».

Ο Σμότριτς θέλει το 82% της Δυτικής Όχθης

Την ίδια ώρα περίπου ο υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου, Μπεζαλέλ Σμότριτς, παρουσίαζε την πρόταση του για την προσάρτηση στο Ισραήλ του 82% της έκτασης της Δυτικής Όχθης, μαζί με έναν χάρτη για τα… σύνορα που προτείνει ο ίδιος να έχει ένα παλαιστινιακό κράτος. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Σμότριτς: «Η ευρεία συναίνεση για την κυριαρχία είναι άμεσο αποτέλεσμα της βαθιάς κατανόησης ότι δεν μπορούμε ποτέ να επιτρέψουμε να εδραιωθεί μεταξύ μας μια υπαρξιακή απειλή και, μετά από δεκαετίες δισταγμού, είναι καιρός να το δηλώσουμε σαφώς και να ενεργήσουμε αναλόγως».

Χρησιμοποιώντας το βιβλικό όνομα για τη Δυτική Όχθη, ανέφερε: «Είναι καιρός να εφαρμόσουμε την ισραηλινή κυριαρχία στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια και να εξαλείψουμε μια για πάντα την ιδέα του χωρισμού της μικρής μας γης και της ίδρυσης ενός τρομοκρατικού κράτους στην καρδιά της».

Ο Σμότριτς, ο οποίος είναι πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος Θρησκευτικός Σιωνισμός και είναι αρμόδιος για τις πολιτικές υποθέσεις στη Δυτική Όχθη, υποστηρίζει την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης και της Γάζας και είναι σθεναρός αντίπαλος της παλαιστινιακής κρατικής υπόστασης. Τις τελευταίες εβδομάδες έχει λάβει και άλλα μέτρα για να εδραιώσει τον έλεγχο του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη, μεταξύ των οποίων η προώθηση σχεδίων για την κατασκευή ενός εποικισμού ανατολικά της Ιερουσαλήμ, γνωστού ως E1. Παράλληλα με αυτά, το Υπουργείο Άμυνας χθες κήρυξε μεγάλο τμήμα της Δυτικής Όχθης ως κρατική γη.

Αντιδράσεις από τις δηλώσεις Σμότριτς

Στις δηλώσεις Σμότριτς πάντως, αλλά και γενικότερα στην προσπάθεια που γίνεται από κομμάτια της ισραηλινής κυβέρνησης να προωθήσουν την ατζέντα της προσάρτησης, των παλαιστινιακών εδαφών, απάντησαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκφράζοντας κατά τα φαινόμενα μια γενικότερη τάση μεταξύ των αραβικών χωρών, πως η προσάρτηση είναι ουσιαστικά κόκκινη γραμμή. Η δήλωση αυτή ανήκει στην πρέσβη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στον ΟΗΕ, Λάνα Νουσεϊμπάχ η οποία σε συνέντευξή της στην εφημερίδα The Times of Israel υποστήριξε ότι μια τέτοια κίνηση από την πλευρά της ισραηλινής κυβέρνησης θα «έβαζε ένα τέλος στο όραμα για περιφερειακή ολοκλήρωση», κάνοντας ουσιαστικά άμεση αναφορά στην αμερικανική προσπάθεια εξομάλυνσης των σχέσεων του Ισραήλ με τις αραβικές χώρες της Μέσης Ανατολής που ακούει στο όνομα «Συμφωνίες του Αβραάμ».

Σε αυτό το πλαίσιο σημειώνεται πως ακόμα και ο πρέσβης των ΗΠΑ Μάικ Χάκαμπι, έχει εκφράσει ανησυχίες για το πως οι κινήσεις της ισραηλινής κυβέρνησης και συγκεκριμένα του Σμότριτς, μπορεί να οδηγήσουν στην κατάρρευση της Παλαιστινιακής Αρχής, μια εξέλιξη η οποία δεν κρίνεται επιθυμητή από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον πρέσβη.

Στόχος Ισραήλ και ΗΠΑ το διπλωματικό «σαμποτάζ» στην ΓΣ του ΟΗΕ

Σε κάθε περίπτωση οι παραπάνω εξελίξεις έρχονται την ώρα που η μια μετά την άλλη, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, με τελευταίο το Βέλγιο ετοιμάζονται να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος στην γενική συνέλευση του ΟΗΕ στις 9 Σεπτεμβρίου. Η δήλωση και μόνο της πρόθεσης αυτής από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, με πρώτη την Γαλλία του Εμμανουέλ Μακρόν, έχει φέρει σφοδρές αντιδράσεις από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, με τη μεν ισραηλινή κυβέρνηση να παίρνει σταδιακά αποφάσεις που απομακρύνουν το ενδεχόμενο της λύσης των δύο κρατών και την κυβέρνηση Τραμπ να απαγορεύσει την χορήγηση βίζας σε όλους τους Παλαιστίνιους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου και του Μαχμούντ Αμπάς.