Η Ελίνα Τζένγκο ανήκει αποδεδειγμένα στην ελίτ του ακοντισμού γυναικών και στον τελικό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος που διεξάγεται στο Τόκιο θα έχει την ευκαιρία να το επιβεβαιώσει ξανά.

Η 23χρονη Ελληνίδα, κάτοχος του ευρωπαϊκού τίτλου από το 2022, εξασφάλισε την παρουσία της στην κορυφαία δωδεκάδα του αγωνίσματος και αύριο Σάββατο (20/9, 15:05) θα διεκδικήσει ό,τι περισσότερο μπορεί απέναντι στις κορυφαίες του κόσμου.

Η Τζένγκο δεν έπιασε το όριο των 62.50μ στον προκριματικό της Παρασκευής, αλλά πέρασε ως επιλαχούσα με βολή στα 61.31μ. Όπως και συνολικά έξι αθλήτριες. Συνολικά ήρθε ενδέκατη, με την Βαλεντίνα Μπάριος να είναι η τελευταία που μπήκε στον τελικό χάρη στα 60.98μ που σημείωσε.

Πλέον η νεαρή πρωταθλήτρια θα πρέπει ν’ ανταγωνιστεί αθλήτριες όπως η Βιλάγκος και η Λιτλ, οι οποίες υπερέβησαν ή άγγιξαν τα 66 μέτρα στις προσπάθειές τους.

Τζένγκο: «Πιο αγχωτικός ο προκριματικός»

Και η ίδια η Ελίνα Τζένγκο ομολόγησε μετά την ολοκλήρωση του προκριματικού πως περίμενε η πρόκριση να «έρθει πιο εύκολα». Επειδή πάντως, όπως χαρακτηριστικά εξήγησε, «ο προκριματικός σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα είναι πιο αγχωτικός από τον τελικό», επεσήμανε σε σχετική βεβαιότητα ότι «αύριο θα είναι μια εντελώς διαφορετική ημέρα».

«Ελλάδα στείλε όλη σου τη θετική ενέργεια» προέτρεψε το κοινό η Τζένγκο, ευελπιστώντας πως θα βελτιώσει κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες έτσι ώστε δίνοντας τον καλύτερο εαυτό της να φτάσει στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. «Αύριο θα πάνε όλα καλά» προέβλεψε η Ελληνίδα ακοντίστρια.