Νέα τροπή λαμβάνουν οι έρευνες για την έκρηξη που έγινε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (19/9) σε μάντρα με σκαπτικά μηχανήματα στο Τσοτύλι Κοζάνης, και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανθρώπων.

Οι αστυνομικοί αργά το απόγευμα εντόπισαν θραύσματα πυρομαχικών στο σημείο έκρηξης με αποτέλεσμα οι έρευνες να παίρνουν άλλη τροπή.

Ενημερώθηκε αμέσως το αρμόδιο τμήμα του Στρατού και οι πυροτεχνουργοί που έφθασαν στο σημείο μετά από έρευνα διαπίστωσαν ότι η έκρηξη προήλθε από οβίδα του Β’ Παγκοσμίου πολέμου την οποία φαίνεται ότι οι δύο τραυματίες υπό αδιευκρίνιστες μέχρι τώρα συνθήκες επιχείρησαν να επεξεργαστούν.

Να σημειώσουμε ότι ο ένας εκ των δύο τραυματιών μεταφέρθηκε εσπευσμένα και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, καθώς φέρεται να έχει ακρωτηριαστεί στο χέρι, αλλά και στο πόδι. Ο δεύτερος άνθρωπος, φέρεται να έχει τραυματιστεί ελαφρά και δε διατρέχει κάποιον κίνδυνο για την υγεία του.