Επιβεβαιώνεται κρούσμα ευλογιάς των προβάτων στην Τ.Κ. Πτελέας της ΠΕ Κοζάνης, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των ειδικών εργαστηρίων του Κράτους και η Κτηνιατρική Υπηρεσία της περιοχής προχωρά σήμερα στην θανάτωση 200 προβάτων της συγκεκριμένης Μονάδας.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Θεόφιλος Καντζόγλου, «για λόγους βιοασφάλειας η θανάτωση των ζώων και η ταφή τους θα γίνει στον περιβάλλοντα χώρο της συγκεκριμένης κτηνοτροφικής μονάδας».

Σε απόσταση 5 χλμ. πέριξ της μονάδας έχουν ληφθεί αυστηρά μέτρα αποκλεισμού, προκειμένου να μη μεταδοθεί ο ιός της ευλογιάς, ενώ έχουν απαγορευθεί για οποιοδήποτε λόγο όλες οι μετακινήσεις ζώων από τις εκτροφές σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Στην ανακοίνωση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας προς τους εκτροφείς προβάτων, τονίζεται ότι «μέχρι νεωτέρας, τα ζώα σε όλη την ΠΕ Κοζάνης θα παραμένουν αποκλειστικά εντός της μονάδας».

Διευκρινίζεται ακόμη ότι η ευλογιά των αιγοπροβάτων δε μεταδίδεται στον άνθρωπο (ούτε με επαφή με μολυσμένα ζώα, ούτε με κατανάλωση κρέατος, γάλακτος κλπ.), επίσης δε μεταδίδεται σε άλλα είδη ζώων, αλλά το νόσημα προσβάλλει σχεδόν αποκλειστικά τα πρόβατα που είναι πολύ ευαίσθητα.