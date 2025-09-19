Το αντηλιακό αποτελεί σύμμαχο για το δέρμα όλες τις εποχές του χρόνου. Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Nanyang στη Σιγκαπούρη (NTU Singapore) έφτιαξαν ένα νέο αντηλιακό από γύρη ανθών καμέλιας, το οποίο μπλοκάρει τις βλαβερές υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου και δροσίζει όσους το φορούν. Παράλληλα, σύμφωνα με τους ερευνητές, μειώνει το οικολογικό αποτύπωμα των παραδοσιακών αντηλιακών.

Στα πειράματα που έγιναν το αντηλιακό απορροφούσε και απέκλειε τις ακτίνες UV εξίσου αποτελεσματικά με τα αντηλιακά του εμπορίου, τα οποία συνήθως χρησιμοποιούν μέταλλα όπως διοξείδιο του τιτανίου και οξείδιο του ψευδαργύρου.

Οι δοκιμές έδειξαν ότι το αντηλιακό με γύρη καμέλιας έχει «την ικανότητα να μειώνει τη θερμοκρασία της επιφάνειας του δέρματος, βοηθώντας έτσι να παραμένει δροσερό», μια επίδραση που κρατά τη θερμοκρασία του δέρματος περίπου 5°C χαμηλότερη για 20 λεπτά, σε σύγκριση με άλλα αντηλιακά.

Η δροσιστική δράση αποδίδεται στις φυσικές ιδιότητες της γύρης, η οποία απορροφά λιγότερη ενέργεια στο ορατό και στο εγγύς υπέρυθρο φάσμα (τα μήκη κύματος που ευθύνονται κυρίως για τη δημιουργία θερμότητας).

Πόσο κακό κάνει το αντηλιακό στο περιβάλλον;

Παράλληλα η ερευνητική ομάδα αξιολόγησε την περιβαλλοντική επίδραση του νέου αντηλιακού εξετάζοντας την επίδρασή του σε κοράλλια, σε σύγκριση με τα τυπικά αντηλιακά.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα εμπορικά αντηλιακά προκαλούσαν λεύκανση των κοραλλιών μέσα σε δύο ημέρες, οδηγώντας στον θάνατό τους έως την έκτη ημέρα. Αντίθετα, το αντηλιακό με γύρη δεν επηρέασε καθόλου τα κοράλλια, τα οποία παρέμειναν υγιή για τουλάχιστον 60 ημέρες.

Κάθε χρόνο εκτιμάται ότι 6.000-14.000 τόνοι εμπορικών αντηλιακών καταλήγουν στη θάλασσα, καθώς ξεπλένονται από το δέρμα των λουόμενων ή μέσω των λυμάτων.

Προκαλεί αλλεργίες;

Ο επικεφαλής της μελέτης, καθηγητής Cho Nam-Joon εξήγησε ότι η γύρη είναι άφθονη στη φύση και καταναλώνεται συχνά για τα οφέλη της στην υγεία σύμφωνα με το δημοσίευμα του Indepedent.

«Γνωρίζουμε ότι η γύρη είναι φυσικά ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία, καθώς το κέλυφός της πρέπει να προστατεύει το εσωτερικό της από σκληρές περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως το ηλιακό φως. Η έρευνά μας στόχευσε στο να βρούμε τρόπο να επεξεργαστούμε τους κόκκους γύρης σε μορφή γέλης, ώστε να μπορούν να εφαρμόζονται εύκολα στο ανθρώπινο δέρμα» είπε.

«Θέλαμε να αναπτύξουμε ένα προσιτό και αποτελεσματικό φυσικό αντηλιακό που να μην προκαλεί αλλεργίες στους ανθρώπους και να είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Εκεί αξιοποιήσαμε την τεχνογνωσία μας για να δημιουργήσουμε μια βιώσιμη λύση με αντίκτυπο τόσο στην ανθρωπότητα όσο και στη Γη» ανέφερε.

Για όσους ανησυχούν ότι η γύρη μπορεί να προκαλέσει αλλεργίες, η ερευνητική ομάδα διευκρινίζει ότι δεν προκαλούν αλλεργίες όλοι οι τύποι γύρης και η γύρη καμέλιας θεωρείται γενικά μη αλλεργιογόνα, καθώς το φυτό είναι αυτογονιμοποιούμενο.

Το προϊόν δεν είναι ακόμη διαθέσιμο στην αγορά, όμως η ερευνητική ομάδα, σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο, εξετάζει τρόπους για να συνεργαστεί με εταιρείες και να μπορέσει να το αξιοποιήσει εμπορικά.