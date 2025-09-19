Απεβίωσε σε ηλικία 81 ετών το ιστορικό στέλεχος του ΠαΣοΚ, Αλέξανδρος Ακριβάκης. Ο εκλιπών γεννήθηκε στη Θήβα, στις 14 Φεβρουαρίου 1944. Σπούδασε νομικά στην Αθήνα και άσκησε τη δικηγορία.

Ο Αλέξανδρος Ακριβάκης ήταν μέλος της Ένωσης Κέντρου κατά την περίοδο 1961-1967 και υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠαΣοΚ το 1974. Στη συνέχεια εξελέγη βουλευτής επτά φορές. Έπειτα διετέλεσε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος για θέματα Εθνικής Άμυνας- Εξωτερικών υποθέσεων, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης- Δημόσιας Τάξης – Δικαιοσύνης.

Την περίοδο από 7 Ιουλίου 2003 έως και τις 10 Μαρτίου 2004 ήταν υπουργός Επικρατείας, ενώ από τις 15 Σεπτεμβρίου 1995 έως τις 22 Ιανουαρίου 1996 ήταν υφυπουργός Γεωργίας.

Από το 1985 ως το 1989 ήταν πρόεδρος της Ολυμπιακής Αεροπορίας, ενώ τον Ιανουάριο του 1987 ανέλαβε και τις θυγατρικές της εταιρείες Olympic Catering, Ολυμπιακή Αεροπλοΐα και Τουριστική.

Συλλυπητήρια δήλωση Γραφείου Τύπου ΠαΣοΚ

«Με οδύνη και σεβασμό αποχαιρετούμε τον Αλέκο Ακριβάκη, που από το 1965 όταν σε νεαρή ηλικία εξέδωσε την εφημερίδα «Ανένδοτος Βοιωτίας» ως σήμερα διέγραψε μια δυναμική πορεία αγώνων για τη Δημοκρατική Παράταξη.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ. Επί 20 και πλέον χρόνια εκπροσώπησε τους συμπατριώτες του στο Κοινοβούλιο και υπηρέτησε με ήθος, εργατικότητα και αφοσίωση το δημόσιο συμφέρον από τις υπουργικές του θέσεις. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του».