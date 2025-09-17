«Στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα διερευνηθούν τα πάντα», αυτό διαμηνύουν προς πάσα κατεύθυνση κυβερνητικά στελέχη. Η πρώτη συνεδρίαση έγινε τη Δευτέρα, με τη μειοψηφία να διαφωνεί με την πλειοψηφία για το προεδρείο. Το δεύτερο ραντεβού αναμένεται αύριο Πέμπτη. Η «σύγκρουση» μεταξύ της «γαλάζιας» παράταξης και της αντιπολίτευσης μοιάζει αναπόφευκτη.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μοιάζουν να έχουν μια άτυπη συμφωνία να «στριμώξουν» τη Νέα Δημοκρατία και να αποκαλυφθεί, όπως λένε, το σκάνδαλο μεγατόνων. Για τον λόγο αυτό, αναμένεται να κρατήσουν σκλήρη στάση επί της διαδικασίες και να μπλοκάρουν – όπως τονίζουν – κάθε ενδεχόμενο «συγκάλυψης».

Είναι χαρακτηριστική και η δήλωση της Μιλένας Αποστολάκη από το ΠαΣοΚ, «μετά τις αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις καλοκαιριού η ενορχηστρωμένη απόπειρα συγκάλυψης συνεχίζεται. Ό, τι και να μεθοδεύσει το Μαξίμου, η “γαλάζια” εγκληματική οργάνωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα αποκαλυφθεί». Ο Βασίλης Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ, εκτιμά ότι η κίνηση της «γαλάζιας» παράταξης δεν είναι τυχαία, εκλέγοντας προεδρείο από την πλειοψηφία, τονίζοντας πως «Ο σκοπός προφανής: να ελέγξουν και τα έγγραφα τα οποία θα ζητήσει η αντιπολίτευση αλλά και τους προτεινόμενους μάρτυρες».

Από την άλλη, ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, υπογράμμισε μεταξύ άλλων πως «η διαφάνεια και η λογοδοσία για την Νέα Δημοκρατία αποτελεί βάση για την ιστορία της. Δεν φοβόμαστε τίποτα δεν θα κρύψουμε τίποτα είμαστε αποφασισμένοι να συμβάλλουμε στην υπόθεση. Είμαι βέβαιος ότι στο τέλος οι Έλληνες θα αντιληφθούν τι συνέβη από 1998 στον οπεκεπε». Ιδιαίτερη αίσθηση έκανε η απάντησή του στη βουλευτή του ΠαΣοΚ όπου κατέληξε να με μια αινιγματική φράση να λέει ότι «περιμένουν πολλές εκπλήξεις το ΠαΣοΚ».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Η παράταξη της κυβέρνησης τονίζει πως στόχος της επιτροπής να φωτίσει πτυχές μιας πληγής σε βάθος 30 ετών. Όσον αφορά την ίδια την υπόθεση, λένε με νόημα τα κλεμμένα επιστρέφονται πίσω, όχι «θα επιστρέψουν».

Προσθέτουν πως, πρόστιμα υπήρξαν και μάλιστα πολύ μεγάλα και τα προηγούμενα χρόνια και όχι μόνο στην Ελλάδα. Κυβερνητικά στελέχη, αποκροούντας τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης λένε «δεν θέλουμε να κρύψουμε τίποτα, στην εξεταστική ο καθένας μπορεί να προσκομίσει τα δικά του στοιχεία».

Αντικαταστάσεις και… διαγραφές

Η πρώτη συνεδρίαση της εξεταστικής δημιούργησε «πονοκέφαλο» στη Νίκη. Η κίνηση του Νίκου Βρεττού να ψηφίσε υπέρ του Ανδρέα Νικολακόπουλου για την προεδρία της επιτροπής τον έφερε μπροστά σε νέα δεδομένα. Μετά από σφοδρή δυσφορία του κόμματος για την κίνηση του βουλευτή της, ο ίδιος αντικαθίσταται από τον βουλευτή, Γιώργο Ρούντα.

Σε σχετική ανακοίνωση του κόμματος αναφέρεται πως η απόφαση ελήφθη «μετά την αυθαίρετη πρωτοβουλία του να υποστηρίξει την πρόταση της Ν.Δ. για τη θέση του προέδρου» της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις σχετικές επεξηγηματικές δηλώσεις του που ακολούθησαν ότι η πλειοψηφία έχει το δικαίωμα να εκλέγει τον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής.

Αμηχανία για την Πόπη Σεμερτζίδου

Μετά τη σφοδρή κριτική του ΠαΣοΚ, η Νέα Δημοκρατία απάντησε ξεκαθαρίζοντας πως, «η ιδιότητα μέλους της ΝΔ της κυρίας Σεμερτζίδου έχει ανασταλεί από τις 5 Αυγούστου. Από τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, η Νέα Δημοκρατία αντέδρασε αυτόματα».

Την ίδια ώρα, επιτίθενται στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης λέγοντας, «ας σταματήσει πια το ΠαΣοΚ να πολιτεύεται με λαθροχειρίες σε μία προσπάθεια να παραπλανήσει την κοινή γνώμη».

Εξηγούν στη συνέχεια πως, η συγκεκριμένη πολιτευτής συμμετείχε στις εκλογές του 2019. Αντιθέτως, στις εκλογές του 2023 για λόγους αξιολόγησης μιας σειράς κριτηρίων (χωρίς να υπάρχουν στοιχεία για εμπλοκή της στον ΟΠΕΚΕΠΕ), ο πρωθυπουργός δεν την είχε συμπεριλάβει στα ψηφοδέλτια.

Όπως σε όλες τις περιπτώσεις, και στην συγκεκριμένη ισχύει και το τεκμήριο της αθωότητας. Υπάρχουν παραβατικοί που αν αποδειχθεί ότι έκαναν κάτι παράνομο στο τέλος της ημέρας μπορεί να ανήκουν σε έναν πολιτικό χώρο, μπορεί να έχουν μια ιδιότητα, μπορεί να έχουν το οποιοδήποτε επάγγελμα.

Καταλήγουν τονίζοντας, πως έχουμε αποδείξει στην πράξη ότι όσοι φαίνεται να έχουν κάνει κάτι παράνομο οδηγούνται στη Δικαιοσύνη: Κυκλώματα σε εφορίες, σε φυλακές, σε δημοτική αστυνομία, σε παράνομη συνταγογράφηση, μια σειρά από μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις που έχουν αποκαλυφθεί.