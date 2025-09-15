Την ώρα που η Γαλλία έχει βυθιστεί σε πολιτική κρίση εδώ και έναν ολόκληρο χρόνο, δεν είναι λίγοι εκείνοι που απόρησαν με την επιλογή το προέδρου Μακρόν να επιλέξει έναν ακόμη κεντρώο πολιτικό και μάλιστα έναν από τους στενότερους πολιτικούς τους συμμάχους, τον Σεμπαστιάν Λεκορνί, στη θέση του πρωθυπουργού.

Οι αμφιβολίες σχετικά με την επιλογή δεν έχουν να κάνουν τόσο με την αξία του Λεκορνί αλλά με το πως θα μπορέσει ο 39χρονος πρώην υπουργός Άμυνας να πετύχει αυτό που δεν κατόρθωσαν οι προκάτοχοι του: να βρουν την απαραίτητη συναίνεση εντός της κατακερματισμένης Εθνοσυνέλευσης έτσι ώστε να περάσουν τον προϋπολογισμό λιτότητας που θεωρείται απαραίτητος για τη διάσωση της γαλλικής οικονομίας.

Η στενή σχέση Λεκορνί-Μακρόν και η ιδιότητα του «γεφυροποιού»

Όπως δήλωσε σύμβουλος της κυβέρνησης στο Politico, ο Λεκορνί «είναι ο τύπος με τον οποίο ο Μακρόν πίνει ουίσκι στις 03:00 τα χαράματα». Ενδεικτικό της συνεργασίας τους είναι και το γεγονός ότι ο πρώην υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων κάνει συχνά διακοπές με τον ένοικο του Ελιζέ στην προεδρική εξοχική κατοικία στο κάστρο Μπρεγκανσόν σε μια καταπράσινη βραχονησίδα που έχει θέα τις ακτές της γαλλικής Ριβιέρας, στη Μεσόγειο.

Ο Μακρόν θεωρεί τον Λεκορνί ως «γεφυροποιό», που μπορεί να γεφυρώσει τα χάσματα στη διαιρεμένη Εθνοσυνέλευση, αφού κατάφερε να οικοδομήσει μια ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία για την αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού προ διετίας, ενώ είχε βοηθήσει τον Γάλλο πρόεδρο να εκτονώσει το κίνημα διαμαρτυριών των «Κίτρινων Γιλέκων», που είχε ταρακουνήσει τη Γαλλία το 2018 και το 2019.

Παράλληλα, ως πρώην μέλος της γκωλικής δεξιάς ο Λεκορνί διατηρεί καλές σχέσεις με το κόμμα των Ρεπουμπλικανών και αντιπροσωπεύει τη «συνέχεια» των προηγούμενων κυβερνήσεων, όπως είπε ο Μακρόν, ενώ από την άλλη «κέρδισε τον σεβασμό των αριστερών δυνάμεων» με τον τρόπο που χειρίστηκε το θέμα του επανεξοπλισμού της Γαλλίας στον απόηχο του πολέμου στην Ουκρανία, όχι μόνον ακούγοντας, αλλά και υιοθετώντας κάποιες από τις απόψεις της αντιπολίτευσης.

Διάθεση συμβιβασμού από τον Λεκορνί

Το σημαντικότερο, ωστόσο, στοιχείο που ενισχύει την αισιοδοξία του Μακρόν είναι ότι αυτή τη φορά ίσως να μη στείλει άοπλο στη μάχη τον πρωθυπουργό του -όπως είχε κάνει με τους Μισέλ Μπαρνιέ και Φρανσουά Μπαϊρού -, αλλά να του επιτρέψει να κάνει σημαντικούς συμβιβασμούς σε σημαντικούς τομείς της οικονομικής του ατζέντας.

Ήδη στις πρώτες από την ανάληψη των καθηκόντων του συνεντεύξεις ο Λεκορνί εμφανίστηκε το Σάββατο πρόθυμος για συμβιβασμό. Απέρριψε τα αντιδημοφιλή σχέδια του προκατόχου του, Μπαϊρού περί κατάργησης δύο εθνικών αργιών και εξέφρασε την προθυμία του να συζητήσει το ενδεχόμενο αύξησης των φόρων στα μεγαλύτερα εισοδήματα.

Με αυτόν τον τρόπο ο Λεκορνί ικανοποιεί ένα αίτημα των Σοσιαλιστών, που το θέτουν ως προϋπόθεση για την σιωπηρή υποστήριξη της κυβέρνησής του. Ωστόσο, η ένωση εργοδοτών Medef ανακοίνωσε αμέσως την έντονη αντίθεσή της, ενώ μια αύξηση φόρων στα παχυλά εισοδήματα θα μπορούσε επίσης να αποξενώσει τους συντηρητικούς Ρεπουμπλικάνους. Ο πρόεδρός τους, ο απερχόμενος υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταϊγιό, δήλωσε ότι τα αιτήματα των Σοσιαλιστών «μόνο θα επιδεινώσουν την κατάσταση» στη Γαλλία με την υψηλή φορολογία.

Η θέση του Λεκορνί για τον προϋπολογισμό

Υπό το πρίσμα του αυξανόμενου κόστους δανεισμού, η κυβέρνηση πρέπει να θέσει τα δημόσια οικονομικά σε μια «υγιή πορεία», δήλωσε ο Λεκορνί. «Ο μελλοντικός προϋπολογισμός μπορεί να μην αντικατοπτρίζει πλήρως τις πεποιθήσεις μου. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι σχεδόν βέβαιο», πρόσθεσε, ζητώντας ανοιχτές κοινοβουλευτικές συζητήσεις.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες προτεραιότητες, πέραν της επιθυμίας του να εκχωρήσει περισσότερες εξουσίες στους δήμους και να μειώσει τη γραφειοκρατία. Εν τω μεταξύ, η επικεφαλής της ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν κάλεσε εκ νέου τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να προκηρύξει νέες εκλογές, κάτι που ο ίδιος έχει αποκλείσει το τελευταίο διάστημα.