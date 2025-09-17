Πολύ σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί στην οδό Λένορμαν. Συγκεκριμένα, σήμερα, Τετάρτη (17/9), ένας νέος άνθρωπος, οδηγός μοτοσικλέτας, ηλικίας μόλις 40 ετών, έπεσε νεκρός στην άσφαλτο.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:30 στο ύψος του αριθμού 60 της Λένορμαν.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ανατροπή της μηχανής. Ομως το δίτροχο δε φαίνεται να προσέκρουσε κάπου και να εξετράπη της πορείας του. Οι ανακριτικές Αρχές της Τροχαίας Αθηνών εξετάζουν το ενδεχόμενο ο άτυχος άνδρας να υπέστη ανακοπή.