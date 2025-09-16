Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα καταθέσει αγωγή ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά των «New York Times» για συκοφαντική δυσφήμιση.

Οι δηλώσεις του αμερικανού προέδρου έρχονται λίγες μέρες, αφού η εφημερίδα δημοσίευσε ένα άρθρο, το οποίο αφορούσε τις σχέσεις του Ντόνλαντ Τραμπ με τον Τζέφρι Επστάϊν. «Σήμερα, έχω τη μεγάλη τιμή να ασκήσω αγωγή ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων για δυσφήμιση και συκοφαντία κατά της εφημερίδας The New York Times, μίας από τις χειρότερες και πιο διεφθαρμένες εφημερίδες στην ιστορία της χώρας μας», έγραψε ο ίδιος στο TruthSocial.

Μέσα από την ανάρτησή του, χαρακτήρισε επίσης την εφημερίδα ως «εκφραστή του ριζοσπαστικού αριστερού Δημοκρατικού Κόμματος. «Το θεωρώ ως τη μεγαλύτερη παράνομη συνεισφορά σε προεκλογική εκστρατεία που έχει γίνει ποτέ», σημείωσε. «Οι “Times” έχουν εμπλακεί σε μία δεκαετή πρακτική ψευδών σχετικά με τον αγαπημένο σας Πρόεδρο (ΕΜΕΝΑ!)», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε την εφημερίδα, πως ψεύδεται για τον ίδιο, την οικογένειά του, για τις επιχειρήσεις του, καθώς και για τα κινήματα και τις ιδεολογίες των Ρεπουμπλικάνων, όπως το «MAGA» (Make America Great Again) και το «America First».

Όπως ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, η αγωγή θα κατατεθεί στη Φλόριντα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Υπενθυμίζεται, πως και κατά το παρελθόν, ο αμερικανός πρόεδρος σκεφτόταν να κινηθεί νομικά κατά της εφημερίδας για μεταξύ άλλων, παρέμβαση στις εκλογές.

Οι «New York Times» έχει προβεί ακόμα σε κάποιο σχόλιο.