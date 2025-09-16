Η έκθεση της ανεξάρτητης επιτροπής που συνέστησε ο ΟΗΕ για τη Γάζα και κρίνει ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων αναμένεται να δώσει νέα όπλα σε αυτούς που επικρίνουν το Ισραήλ για όσα γίνονται στο παλαιστινιακό θύλακο και να ενισχύσει το κύμα αναγνωρίσεων παλαιστινιακού κράτους που αναμένεται από την επόμενη εβδομάδα, εκτιμά ανάλυση του BBC λίγη ώρα μετά τη δημοσίευση του πορίσματος.

Το κείμενο, που κατά το βρετανικό δίκτυο στοχεύει να είναι και λεπτομερές και καταδικαστικό για τις ισραηλινές πρακτικές στη Γάζα, αναφέρει ότι το Ισραήλ έχει παραβιάσει τη Σύμβαση για τη Γενοκτονία που ψηφίστηκε το 1948 από τα νεοσύστατα τότε Ηνωμένα Εθνη. Η ειρωνεία βεβαίως, αναφέρει το BBC, είναι πως ο όρος γενοκτονία και η σύμβαση που την ορίζει ως έγκλημα προήλθαν από τη γενοκτονία 6 εκατομμυρίων Εβραίων από τη ναζιστική Γερμανία.

Το Ισραήλ αρνείται όλους τους ισχυρισμούς ότι η συμπεριφορά του στη Γάζα έχει παραβιάσει τις συνθήκες και τις συμβάσεις που αποτελούν τους νόμους του πολέμου και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Δικαιολογεί τις ενέργειές του ως αυτοάμυνα, για την προστασία των πολιτών του και για να επιβάλει την απελευθέρωση των ομήρων που κρατήθηκαν από τη Χαμάς και τον Ισλαμικό Τζιχάντ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Οι Ισραηλινοί απέρριψαν την έκθεση ως «αντισημιτικά ψέματα» εμπνευσμένα από τη Χαμάς. Συντάχθηκε από επιτροπή που συστάθηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, το οποίο το Ισραήλ και οι ΗΠΑ μποϊκοτάρουν λέγοντας ότι είναι προκατειλημμένο εναντίον τους.

Διπλωματικό οπλοστάσιο

Ωστόσο, τα ευρήματα της έκθεσης αναμένεται να τροφοδοτήσουν την αυξανόμενη διεθνή καταδίκη της συμπεριφοράς του Ισραήλ, η οποία προέρχεται επίσης από τους παραδοσιακούς Δυτικούς συμμάχους του Ισραήλ, καθώς και από τα αραβικά βασίλεια του Κόλπου που εξομάλυναν τις σχέσεις με το Ισραήλ στις Συμφωνίες του Αβραάμ, εκτιμά το BBC.

Την επόμενη εβδομάδα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Αυστραλία, ο Καναδάς και άλλα κράτη πρόκειται να ενταχθούν στην πλειοψηφία των μελών του ΟΗΕ που θα αναγνωρίσουν ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος.

Η κίνηση αυτή θα είναι κάτι περισσότερο από συμβολική, γράφει το BBC. Θα φέρει σε άλλο επίπεδο τη συζήτηση για το μέλλον της σύγκρουσης που ξεκίνησε πριν από περισσότερο από έναν αιώνα, όταν Εβραίοι από την Ευρώπη πήγαν να εγκατασταθούν στην Παλαιστίνη. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου καταδίκασε την αναγνώριση ως αντισημιτική και ως ανταμοιβή για την τρομοκρατία της Χαμάς.

Τονίζει ότι οι Παλαιστίνιοι δεν θα έχουν ποτέ ανεξαρτησία σε κανένα μέρος της γης μεταξύ του ποταμού Ιορδάνη και της Μεσογείου, καθώς ένα παλαιστινιακό κράτος θα έθετε σε κίνδυνο τους Ισραηλινούς. Οι Ισραηλινοί εθνικιστές πιστεύουν ότι η γη παραχωρήθηκε μόνο στον εβραϊκό λαό από τον Θεό.

Λεπτομερής περιγραφή

Η γενοκτονία ορίζεται στη Σύμβαση του 1948 ως η πρόθεση καταστροφής, εν όλω ή εν μέρει, μιας εθνικής, εθνοτικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας – στην προκειμένη περίπτωση, των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Η έκθεση περιγράφει λεπτομερώς τις ενέργειες κατά των Παλαιστινίων εντός της Γάζας και στις φυλακές εντός του Ισραήλ.

Μεταξύ της μακράς λίστας κατηγοριών είναι η στόχευση αμάχων από το Ισραήλ που έχει νομική υποχρέωση να προστατεύσει, και η επιβολή «απάνθρωπων συνθηκών που προκαλούν τον θάνατο Παλαιστινίων, συμπεριλαμβανομένης της στέρησης τροφής, νερού και φαρμάκων». Πρόκειται για αναφορά στον αποκλεισμό που έχει προκαλέσει λιμό καθώς και εκτεταμένη λιμοκτονία, σύμφωνα με την IPC, τον διεθνή οργανισμό που αξιολογεί τις επισιτιστικές έκτακτες ανάγκες.

Η νέα έκθεση του ΟΗΕ περιγράφει επίσης λεπτομερώς τον αναγκαστικό εκτοπισμό στην πόλη της Γάζας, αφού οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, οι IDF, διέταξαν όλους τους αμάχους εκεί να μετακινηθούν νότια. Πιστεύεται ότι επηρεάζονται περίπου 1 εκατ. άνθρωποι. Η επίθεση του Ισραήλ επιταχύνεται, με αεροπορικές επιδρομές και την καταστροφή πολλών κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων ψηλών κτιρίων που αποτελούν σύμβολα της πόλης της Γάζας, τα οποία οι IDF αποκαλούν «τρομοκρατικούς πύργους» της Χαμάς, εξηγεί το BBC.

Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι το Ισραήλ έχει επιβάλει «μέτρα που αποσκοπούν στην πρόληψη των γεννήσεων». Αυτό στοιχειοθετείται από επίθεση στη μεγαλύτερη κλινική γονιμότητας της Γάζας, η οποία φέρεται να κατέστρεψε περίπου 4.000 έμβρυα και 1.000 δείγματα σπέρματος και μη γονιμοποιημένα ωάρια.

Τρεις κύριοι κατηγορούμενοι

Οπως επισημαίνει η ανάλυση της βρετανικής ραδιοτηλεόρασης, εκτός από τα αποτελέσματα της στρατιωτικής δράσης, η έκθεση του ΟΗΕ ξεχωρίζει και κατονομάζει τρεις Ισραηλινούς αξιωματούχους για «υποκίνηση γενοκτονίας».

Είναι ο Γιοάβ Γκάλαντ, τότε υπουργός Αμυνας, ο οποίος δήλωσε στις 9 Οκτωβρίου 2023 ότι το Ισραήλ πολεμούσε «ανθρώπινα ζώα». Οπως και ο πρωθυπουργός Νετανιάχου, ο Γκάλαντ αντιμετωπίζει ήδη ένταλμα σύλληψης για εγκλήματα πολέμου από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Ο Νετανιάχου κατηγορείται επίσης για υποκίνηση σε γενοκτονία επειδή συγκρίνει τον πόλεμο της Γάζας με την ιστορία της εβραϊκής μάχης εναντίον ενός εχθρού γνωστού ως Αμαλήκ. Στη Βίβλο, ο Θεός λέει στον εβραϊκό λαό να εξαλείψει όλους τους άνδρες, τις γυναίκες και τα παιδιά του Αμαλήκ, καθώς και τα υπάρχοντά τους και τα ζώα τους.

Ο τρίτος αξιωματούχος που ξεχωρίζει είναι ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ, ο οποίος την πρώτη εβδομάδα του πολέμου καταδίκασε τους Παλαιστινίους της Γάζας επειδή δεν εξεγέρθηκαν εναντίον της Χαμάς. Δήλωσε στις 13 Οκτωβρίου 2023 ότι «ένα ολόκληρο έθνος εκεί έξω είναι υπεύθυνο».

Νομικά, όπως κρίνει το BBC, είναι δύσκολο να αποδειχθεί το έγκλημα της γενοκτονίας. Οι άνθρωποι που συνέταξαν τη Σύμβαση για τη Γενοκτονία και οι ερμηνείες που έκανε η Χάγη σε πιο πρόσφατες υποθέσεις θέτουν ψηλά τον νομικό πήχυ.

Στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, η Νότια Αφρική έφερε στην επιφάνεια μια υπόθεση ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία εναντίον των Παλαιστινίων. Θα χρειαστούν όμως αρκετά χρόνια για να εκδικαστεί.

Διεθνής διαίρεση

Ωστόσο, με τον πόλεμο στη Γάζα να σοβεί και ίσως να κλιμακώνεται περαιτέρω με την τρέχουσα ισραηλινή χερσαία επίθεση, τονίζει το BBC, η έκθεση του ΟΗΕ αναμένεται να κλιμακώσει τον διεθνή διχασμό σχετικά με τον πόλεμο.

Από τη μία πλευρά, βρίσκονται χώρες που απαιτούν άμεσο τερματισμό της καταστροφής στη Γάζα και καταδικάζουν τον λιμό που προκλήθηκε από την πολιορκία του Ισραήλ. Σε αυτές περιλαμβάνονται το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία.

Από την άλλη, βρίσκονται το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να παρέχει ζωτικής σημασίας στρατιωτική βοήθεια και διπλωματική κάλυψη, χωρίς την οποία οι Ισραηλινοί θα δυσκολεύονταν να συνεχίσουν τον πόλεμο στη Γάζα και τις βομβαρδιστικές εκστρατείες τους σε άλλα μέρη της Μέσης Ανατολής, καταλήγει η βρετανική ανάλυση.

