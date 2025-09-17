Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι έτοιμος να υπερασπιστεί το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε πριν από δύο χρόνια στη Βουδαπέστη. Μάλιστα, θέλει να το κάνει στο ίδιο στάδιο όπου το 2021 είχε κατακτήσει το πρώτο του χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο.

Ο άλτης του Γιώργου Πομάσκι θέλει να «τελειώσει» τον αγώνα από τις πρώτες προσπάθειες. Αγωνίζεται πρώτος και, όπως έκανε και στον προκριματικό, θέλει από νωρίς να στείλει το μήνυμα της υπεροχής στους αντιπάλους του.

Ο αθλητής – παρά τις ενοχλήσεις στο πόδι που πατάει – είναι σε εξαιρετική κατάσταση, πιο γρήγορος από ποτέ, και αν του το επιτρέψει το πόδι του, θα μπορέσει να βρει το άλμα που θα του «ζευγαρώσει» τα χρυσά μετάλλια. Σε περίπτωση νίκης, θα έχει — τουλάχιστον — από δύο χρυσά μετάλλια σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τεντόγλου θα μπει σε έναν τελικό με πρόβλημα τραυματισμού. Το 2021, στο Τορούν, έφτασε στη νίκη με… ένα άλμα και σοβαρό πρόβλημα στο γόνατο. Το mentality του αθλητή είναι τέτοιο που του επιτρέπει να ξεπερνά τις δυσκολίες και να αποδίδει στα κρίσιμα σημεία. Αυτό έκανε στον προκριματικό και αυτό θέλει να κάνει και στον τελικό.

Ο Μίλτος Τεντόγλου έχει την κατοχή του 11 χρυσά μετάλλια – σε διοργανώσεις Α/Γ – από το 2018 μέχρι και σήμερα και 12 στο σύνολο, αφού το 2022 ήταν δεύτερο στο Παγκόσμιο του Γιουτζίν.

Οι μεγάλοι αντίπαλοι του Τεντόγλου

Την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο έχει ο Έλληνας αθλητής από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων της Μαδρίτης με 8,46 μ., ενώ την κορυφαία επίδοση στον προκριματικό πέτυχε ο τρίτος της προηγούμενης διοργάνωσης, Τζαμαικανός Γκέιλ με 8,28 και φετινό ρεκόρ 8,34 μέτρα.

Ο Ματία Φουρλάνι (Ιταλία) έχει κάνει φέτος 8,37 μ. και δείχνει έτοιμος να διεκδικήσει το πρώτο του μετάλλιο σε Παγκόσμιο, ενώ ο Σιμόν Εχάμερ έχει πετύχει 8,34 μ., σε υπερυψωμένο ωστόσο διάδρομο. Από τον τελικό απουσιάζει ο δεύτερος της προηγούμενης διοργάνωσης Γουέιν Πίνοκ, που δεν ταξίδεψε στο Τόκιο.

Διπλή τηλεοπτική μετάδοση

Ο μεγάλος τελικός του Μίλτου Τεντόγλου θα έχει διπλή τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ολόκληρος από το ΕΡΤ Sports 2, ενώ οι προσπάθειες του Μίλτου Τεντόγλου θα μεταδοθούν και από την ΕΡΤ2, η οποία θα δείχνει όλα τα αγωνίσματα.