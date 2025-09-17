Με τη μεγάλη πρόκριση της Πολυνίκης Εμμανουηλίδου στα ημιτελικά των 200 μέτρων ξεκίνησε η 5η μέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Τόκιο.

Στα 200 μ., το αγώνισμα που είχε επικεντρώσει την προετοιμασία της γι’ αυτή τη διοργάνωση (μιας και το εισιτήριο για τα 100 μέτρα το πήρε την τελευταία στιγμή) η αθλήτρια της Κατερίνας Αλεξοπούλου έκανε μια εξαιρετική κούρσα τρέχοντας από τον 4ο διάδρομο στην 1η προκριματική σειρά και τερμάτισε τρίτη με φετινό ρεκόρ 22.92 (0.1) πίσω από την Αμερικανίδα Ανέιβια Μπατλ (22.07) και την Μαρί Ζοσέ ΤαΛού-Σμιθ (22.39) από την Ακτή Ελεφαντοστού.

Η Εμμανουηλίδου έφυγε από τα πρώτα μέτρα δυνατά σε μια δύσκολη σειρά (είχε τον 7ο χρόνο) και μπήκε στην ευθεία έχοντας πλασαριστεί στην τρίτη θέση. Με ωραίο, σταθερό τρέξιμο κρατήθηκε εκεί και πήρε το απ’ ευθείας εισιτήριο για τα ημιτελικά της Πέμπτης (18/9) στις 15:24.

Πρώτος στόχος επετεύχθη, λοιπόν, για την Ελληνίδα σπρίντερ, η οποία θέλει σε αυτό το πέσιμο της αυλαίας και στον κορυφαίο αγώνα της χρονιάς, να βελτιώσει και το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ Κ23, που είναι 22.84. Στο Τόκιο ταξιδεψε με φετινή επίδοση 22.97.