Στον τελικό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Στίβου, που διεξάγεται στο Τόκιο, ο Μίλτος Τεντόγλουυ δεν έφτασε σε μήκη που έχει συνηθίσει τον εαυτό του, τον προπονητή του και το ελληνικό κοινό.

Με καλύτερη επίδοση τα 7.83 στο πρώτο άλμα του, ο δις χρυσός ολυμπιονίκης δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει όλον τον αγώνα του και κατετάγη ενδέκατος στους δώδεκα συμμετέχοντες. Ο αποκλεισμός του από το δεύτερο μισό ήλθε μετά την προσπάθεια του Ισπανού Λεσκάι που τον προσπέρασε.

«Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα»

Μιλώντας αργότερα για την παρουσία του, ο Τεντόγλου παραδέχθηκε ότι «ήταν ο χειρότερος αγώνας της ζωής μου».

Όπως εξήγησε σχετικά, «αισθανόμουν άριστα και δυνατός κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης. Ίσως ήταν λάθος ότι έκανα ζέσταμα πιο δυνατά απ’ ό,τι συνήθως, αλλά είμαι στη φόρμα της ζωής μου και ένιωθα ότι θα είναι όλα ok. Αλλά αυτά συμβαίνουν».

«Άρχισα να παθαίνω κράμπες και στις δύο γάμπες μου από την πρώτη προσπάθεια. Έκτοτε δεν μπορούσα να κάνω τίποτα» κατέληξε κι έβαλε αυτομάτως πλώρη για την επόμενη μεγάλη διοργάνωση.