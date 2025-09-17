Μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεταξάτα της Κεφαλονιάς, προκαλώντας κινητοποίηση των Αρχών. Στο σημείο επιχειρούν 34 πυροσβέστες με επτά οχήματα, καθώς και δύο ομάδες πεζοπόρων από τη 16η ΕΜΟΔΕ.

Τις προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς, που δυσχεραίνουν οι καιρικές συνθήκες και οι άνεμοι, ενισχύουν τέσσερα εναέρια μέσα – δύο αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα – που πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Μεταξάτα #Κεφαλονιάς. Κινητοποιήθηκαν 34 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 7 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 17, 2025

Παράλληλα, οι κάτοικοιμε έλαβαν μήνυμα από το 112 να μετακινηθούν προς το Αργοστόλι.

Συγκεκριμένα το 112 αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Κοριάννα, Κλείσματα και Μεταξάτα της νήσου Κεφαλληνίας απομακρυνθείτε προς Αργοστόλι. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».