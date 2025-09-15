Η πρώτη συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώθηκε με την εκλογή προεδρείου. Για αυτό το θέμα προέκυψε και η πρώτη διαφωνία μεταξύ των μελών, αφού η αντιπολίτευση ζήτησε να είναι διακομματική η σύνθεση. Κάτι που απορρίφθηκε από την πλειοψηφία.

Για τη θέση του προέδρου της επιτροπής, εξελέγη με 18 ψήφους υπέρ ο Ανδρέας Νικολακόπουλος από τη Νέα Δημοκρατία. Επίσης, το προεδρείο συμπληρώνουν η Μαρία Συρεγγέλα στη θέση της αντιπροέδρου (17 ψήφους) και η Ιωάννα Λυτρίβη στη θέση της γραμματέως (17 ψήφους). Ο Μακάριος Λαζαρίδης ορίστηκε εισηγητής της πλειοψηφίας.

Σημειώνεται ότι υπέρ του Ανδρέα Νικολακόπουλου ψήφισε και ο βουλευτής της Νίκης, Νίκος Βρεττός. Σε συνομιλία του με τους δημοσιογράφους, ο κ. Βρεττός εξήγησε τη στάση του στη ψηφοφορία, εξηγώντας πως αναγνωρίζει το δικαίωμα της πλειοψηφίας να ορίσει δικό της πρόεδρο, διαφωνεί με το μονοκομματικό προεδρείο.

Ποιοι θα καταθέσουν στην Εξεταστική

Η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει πως θα καταθέσει «δυναμική» λίστα μαρτύρων. Υπουργοί, υφυπουργοί, γενικοί γραμματείς, διατελέσαντες πρόεδροι του Οργανισμού και πρόσωπα που βρίσκονταν σε θέσεις – κλειδιά αναμένεται να ρίξουν φως στην υπόθεση, μία λίστα που σύμφωνα με πηγές από την πλειοψηφία, θα παραμείνει ανοιχτή καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας.

Η επόμενη συνεδρίαση

Η επόμενη συνεδρίαση της Εξεταστικής θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, με αντικείμενο διαδικαστικά θέματα, αλλά και την κατάρτιση του καταλόγου μαρτύρων που αναμένεται να πυροδοτήσει έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στην πλειοψηφία και την αντιπολίτευση. Υπενθυμίζεται ότι η επιτροπή που θα διερευνήσει την υπόθεση σε βάθος χρόνο, ξεκινώντας από το 1998, θα συνεδριάζει τρεις φορές την εβδομάδα. Η επιτροπή έχει περιθώριο τριών μηνών για τις εργασίες, χωρίς να αποκλείεται να πάρει παράταση.