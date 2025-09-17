Παρατείνεται για ένα χρόνο (11 Σεπτεμβρίου 2026) η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την εξαγορά δημόσιων καταπατημένων εκτάσεων μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας gov.gr.

Η ημερομηνία αυτή είναι καταληκτική και δεν προβλέπεται εκ του νόμου δυνατότητα νέας παράτασης.

Με τον νόμο 5024/2023 θεσπίστηκε η δυνατότητα εξαγοράς των διακατεχόμενων δημοσίων κτημάτων (δηλαδή ακινήτων της δημόσιας περιουσίας που έχουν καταληφθεί παράνομα από ιδιώτες), υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι αυστηροί όροι που προβλέπει η νομοθεσία.

Η διαδικασία για τα καταπατημένα

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε πέρυσι σε δύο φάσεις, ανάλογα με τις περιφερειακές ενότητες της χώρας: από τις 30 Σεπτεμβρίου 2024 για ορισμένες εξ αυτών και από τις 31 Οκτωβρίου 2024 για τις υπόλοιπες.

Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην πλατφόρμα (https://aeda.apps.gov.gr ) με κωδικούς Taxis και με την υποβολή της αίτησης πληρώνουν παράβολο ύψους 300 ευρώ που συμψηφίζεται με το τίμημα εξαγοράς ή επιστρέφεται εφόσον η αίτηση απορριφθεί.

Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβάλλουν μια σειρά δικαιολογητικά όπως τοπογραφικό διάγραμμα του προς εξαγορά δημοσίου ακινήτου με συνημμένη δήλωση μηχανικού, φύλλο προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας οικοπέδου ή γηπέδου, βεβαίωση όρων δόμησης της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης, οικοδομική άδεια, εφόσον υπάρχει, τίτλους από τους οποίους προκύπτει η κατοχή και συνοδευτικό σημείωμα, στο οποίο αποτυπώνεται η κατοχή, υπεύθυνη δήλωση για την έκταση των προς εξαγορά δημοσίων ακινήτων, έγγραφο για τη χρήση του δημοσίου ακινήτου και αντίγραφο του εντύπου Ε1 και Ε9.

Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, η τελική προθεσμία για όλες τις περιοχές της χώρας παρατείνεται κατά ένα έτος, προκειμένου οι πολίτες να αξιοποιήσουν τη σχετική δυνατότητα και να επιλυθούν εκκρεμότητες που παραμένουν έως σήμερα.

Πηγή: ot.gr