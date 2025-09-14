Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ. Σύμφωνα με το Fox News ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον είχε σχέση με τρανς και ζούσαν μαζί στο Saint George.

Όπως αναφέρουν στελέχη του FBI ο άνδρας, που βρίσκεται σε διαδικασία μετάβασης σε γυναίκα, συνεργάζεται ήδη στην έρευνα που γίνεται για τη δολοφονία του ακτιβιστή και δήλωσε ότι δεν γνώριζε τίποτα για τα σχέδια του Ρόμπινσον να δολοφονήσει τον ιδρυτή του Turning Point USA.

Το FBI δήλωσε στο Fox News Digital ότι είχε στην κατοχή του μηνύματα και άλλες επικοινωνίες μεταξύ του Ρόμπινσον και του συντρόφου του, που βοήθησαν τους πράκτορες να εντοπίσουν τον δολοφόνο. Οι Αρχές κατέσχεσαν από το διαμέρισμα αποδεικτικά στοιχεία, όπως υπολογιστές, ενώ μέχρι στιγμής ο σύντροφος του Ρόμπινσον δεν κατηγορείται για κάτι.

Το διαμέρισμα που μοιραζόταν ο Ρόμπινσον με τον σύντροφό του βρίσκεται στην ίδια κοινότητα της νότιας Γιούτα όπου ζουν οι γονείς του και απέχει περίπου τέσσερις ώρες από το Utah Valley University, εκεί όπου πυροβολήθηκε ο Κερκ.