Δείγματα DNA που ελήφθησαν από δύο αντικείμενα, τα οποία βρέθηκαν κοντά στο σημείο της δολοφονίας του συντηρητικού ινφλουένσερ Τσάρλι Κερκ, αντιστοιχούν στο DNA του υπόπτου που κρατείται από τις αρχές, ανακοίνωσε σήμερα ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ.

Πέντε ημέρες μετά τη δολοφονία, που συγκλόνισε την Αμερική και αποκάλυψε τις πολιτικές ρωγμές της, η έρευνα επικεντρώνεται στον Τάιλερ Ρόμπινσον, τον 22χρονο που συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης και δεν συνεργάζεται με τις αρχές.

Τον πρόδωσαν ίχνη DNA

Πολλά πειστήρια περισυλλέχθηκαν από την αστυνομία, «μεταξύ αυτών ένα κατσαβίδι, το οποίο βρέθηκε στη στέγη» κτιρίου της πανεπιστημιούπολης της Γιούτα (δυτικά), όπου κρυβόταν ο ένοπλος.

Μία πετσέτα «με την οποία ήταν τυλιγμένο» το τυφέκιο βρέθηκε επίσης στο σημείο, δήλωσε σήμερα στο Fox News ο επικεφαλής του FBI, της ομοσπονδιακής αστυνομίας που έχει αναλάβει την έρευνα.

«Μπορώ να ανακοινώσω σήμερα πως τα ίχνη DNA στην πετσέτα που ήταν τυλιγμένη γύρω από το πυροβόλο όπλο και το DNA στο κατσαβίδι ανήκουν στον ύποπτο που κρατείται αυτήν τη στιγμή», είπε ο Κας Πατέλ.

Το χειρόγραφο σημείωμα

Έχοντας δεχθεί επικρίσεις για τις ενέργειές του από την αρχή της υπόθεσης, ο επικεφαλής του FBI αναφέρθηκε επίσης σε ένα σημείωμα που είχε γράψει ο ύποπτος και στη συνέχεια κατέστρεψε.

«Ο ύποπτος έγραψε, με κεφαλαία γράμματα “έχω την ευκαιρία να εξοντώσω τον Τσάρλι Κερκ και θα την αδράξω”», ανέφερε, προσθέτοντας πως το FBI έχει «αποδείξεις» αυτού του σημειώματος.

Οπως αναφέρει η Telegraph, ο διευθυντής του FBI υποστήριξε ότι το σημείωμα βρέθηκε στο σπίτι του Ρόμπινσον, το οποίο μοιραζόταν με τη σύντροφό του, και είχε γραφτεί πριν από τη δολοφονία.

«Παρ’ όλο που το σημείωμα καταστράφηκε, βρήκαμε ιατροδικαστικά στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξή του και επιβεβαιώσαμε το περιεχόμενό του χάρη στην ανακριτική προσέγγιση του FBI», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, το κίνητρο για τη δολοφονία του Κερκ παραμένει προς το παρόν αδιευκρίνιστο ενώ ο 22χρονος ύποπτος «δεν συνεργάζεται» με τις αρχές.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Ο 22χρονος Ρόμπινσον πρόκειται να εμφανιστεί στο δικαστήριο την Τρίτη, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες, μεταξύ άλλων, για φόνο, χρήση πυροβόλου όπλου και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Ο γενικός εισαγγελέας της Γιούτα Ντέρεκ Μπράουν δεν αποσαφήνισε εάν οι Αρχές θα επιδιώξουν την επιβολή της θανατικής ποινής, αλλά σημείωσε ότι «όλα είναι στο τραπέζι».

Για την ώρα, ο Ρόμπινσον βρίσκεται σε ειδική μονάδα των φυλακών και θα παραμείνει υπό ενισχυμένη παρακολούθηση εν αναμονή της αξιολόγησης της ψυχικής του υγείας, διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει αρκετές ημέρες, ανέφεραν επίσης οι Αρχές.