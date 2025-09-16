Καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις προχωρούν στην κυρίως φάση της επίθεσης εναντίον της Πόλης της Γάζας με στόχο να την θέσουν υπό τον πλήρη έλεγχο τους, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε σε δηλώσεις του ότι οι μαχητές της Χαμάς θα έχουν «μεγάλο πρόβλημα» εάν χρησιμοποιήσουν ομήρους στη Γάζα ως ανθρώπινες ασπίδες.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν ξέρει πολλές λεπτομέρεις για την επίθεση στην Πόλη της Γάζας, όταν ρωτήθηκε σχετικά και υποστήριξε ότι για το τι θα γίνει εκεί «θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε».

Ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις σχετικά με την Γάζα, μιλώντας σε δημοσιογράφους καθώς αναχωρούσε από τον Λευκό Οίκο για επίσημη επίσκεψη στη Βρετανία, όπου μεταβαίνει για να υπογράψει μεταξύ άλλων συμφωνίες αξίας άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στα πλαίσια της ανανέωσης της «ειδικής σχέσης» που ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θέλει να στηρίξει.

Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται ενώ η οργή στην Μέση Ανατολή κατά του Ισραήλ βράζει

Την ίδια στιγμή πάντως οι αντιδράσεις απέναντι στην πολιτική του Ισραήλ στην Γάζα, αλλά και ευρύτερα στην Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα μετά την επίθεση στο Κατάρ με στόχο την ομάδα των διαπραγματευτών της Χαμάς στην Ντόχα, είναι ολοένα και πιο έντονες.

Ενδεικτικό είναι ότι ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι στην ομιλία του χθες στην συνόδο κορυφής των Αραβικών και Ισλαμικών κρατών, έγινε ο πρώτος πρόεδρος της Αιγύπτου από το 1977 και την συνθήκη ειρήνης του Καμπ Ντέιβιντ που χρησιμοποίησε τον όρο «εχθρός» για να περιγράψει το Ισραήλ. Στην τοποθέτηση του ο Αλ Σίσι, υποστήριξε μεταξύ άλλων πως: «Οι θέσεις μας πρέπει να αλλάξουν την άποψη μας για τον εχθρό, ώστε να μπορεί να δει ότι οποιαδήποτε αραβική χώρα εκτείνεται από τον ωκεανό μέχρι τον Κόλπο» προκαλώντας το ενδιαφέρον των ισραηλινών και των αραβικών μέσων.

Την οργή του Κατάρ πάντως, αλλά και του αραβικού και ισλαμικού κόσμου, για την ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα προσπάθησε νωρίτερα σήμερα να κατευνάσει ο Μάρκο Ρούμπιο με μια στάση στην καταριανή πρωτεύουσα. Σύμφωνα με τις αναφορές ο Ρούμπιο μετέβη στην Ντόχα από το Τελ Αβίβ γα να συζητήσει την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες και συναντήθηκε για αυτό με τον Εμίρη του Κατάρμ Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ-Θάνι.

Προσπάθεια κατευνασμού από τον Ρούμπιο

Ο Ρούμπιο αναχωρώντας για το Κατάρ υποστήριξε πως: «Έχουμε στενή συνεργασία με τους Καταριανούς. Στην πραγματικότητα, έχουμε μια ενισχυμένη συμφωνία αμυντικής συνεργασίας, πάνω στην οποία εργαζόμαστε και είμαστε στα πρόθυρα της οριστικοποίησης». Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ Αλ Ανσάρι, μετά την επίσκεψη Ρούμπιο -στον δρόμο προς τον Λονδίνο όπου θα πλαισιώσει τον Τραμπ- δήλωσε πως: «Αυτή η επίθεση, φυσικά, επιταχύνει την ανάγκη για μια ανανεωμένη στρατηγική αμυντική συμφωνία μεταξύ ημών και των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό καθαυτό, αλλά σίγουρα επιταχύνεται».

Σημειώνεται ότι στο Κατάρ λειτουργεί η μεγαλύτερη αμερικανική βάση σε ολόκληρη την Μέση Ανατολή. Αυτό το γεγονός βέβαια έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς στις αναλύσεις σε αραικά μέσα για να καταδειχθεί ότι δεν υπήρχε περίπτωση τα ισραηλινά αεροσκάφη που εκτέλεσαν την επίθεση να μην είχαν γίνει αντιληπτά από τις αμερικανικές αεράμυνες, αφού σύμφωνα με τους περισσότερους ειδικούς δεν υπάρχει περίπτωση να πετάξει τίποτα στον ενάεριο χώρο του Κατάρ χωρίς να εντοπιστεί από τα συστήματα των ΗΠΑ στην χώρα.