Το Ισραήλ διαπράττει «γενοκτονία» στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023, με «πρόθεση να καταστρέψει τους Παλαιστινίους», απεφάνθησαν οι ερευνητές του ΟΗΕ.

«Καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως στη Γάζα διαπράττεται γενοκτονία, η οποία συνεχίζεται, και η ευθύνη βαρύνει το κράτος του Ισραήλ», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) η Νάβι Πιλάι, επικεφαλής της Ανεξάρτητης Διεθνούς Επιτροπής Έρευνας του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Ειδικότερα, μία εξεταστική επιτροπή του ΟΗΕ κατέληξε ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα, η οποία υποκινείται από τους ισραηλινούς αξιωματούχους και την κυβέρνηση του Μπένιαμιν Νετανιάχου. Παράλληλα, η έκθεση αναφέρει παραδείγματα της κλίμακας των δολοφονιών, των εμποδίων στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, των αναγκαστικών εκτοπίσεων και της καταστροφής μία κλινικής γονιμότητας. Βάσει αυτών των στοιχείων στηρίχθηκε και το συμπέρασμά των Ηνωμένων Εθνών.

Η Νάβι Πιλάι τόνισε επίσης, πως «η ευθύνη για αυτά τα φρικτά εγκλήματα βαρύνει τις ισραηλινές αρχές στα υψηλότερα κλιμάκια, οι οποίες έχουν ενορχηστρώσει μια γενοκτονική εκστρατεία εδώ και σχεδόν δύο χρόνια με συγκεκριμένη πρόθεση την καταστροφή της παλαιστινιακής ομάδας στη Γάζα».

Η αντίδραση του Ισραήλ

Το Ισραήλ αρνήθηκε να συνεργαστεί με την επιτροπή. Ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ απέρριψε κατηγορηματικά την Τρίτη τα ευρήματα μιας Επιτροπής Έρευνας ότι το Ισραήλ διέπραξε γενοκτονία στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς τα «συκοφαντική φλυαρία».

Η έκθεση, η οποία επίσης διαπίστωσε ότι υψηλόβαθμοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού, Μπένιαμιν Νετανιάχου, υποκίνησαν πράξεις γενοκτονίας, είναι «σκανδαλώδης» και «ψεύτικη», δήλωσε ο Ντάνιελ Μέρον στη Γενεύη.

Οι διαδικασίες κατά του Τελ Αβίβ

Η έρευνα που διεξήχθη είναι μία νομική ανάλυση 72 σελίδων και αποτελεί το ισχυρότερο εύρημα του ΟΗΕ, σχετικά με τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας μέχρι σήμερα. Ωστόσο, η εν λόγω επιτροπή είναι ανεξάρτητη και δεν εκπροσωπείται επίσημα στα Ηνωμένα Έθνη.

Ο ΟΗΕ δεν έχει ακόμα χρησιμοποιήσει τον όρο «γενοκτονία», αλλά δέχεται αυξανόμενες πιέσεις να το πράξει.

Υπενθυμίζεται, ότι το Ισραήλ έχει δικαστεί για υπόθεση γενοκτονίας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Απορρίπτει όμως, τέτοιες κατηγορίες, επικαλούμενο το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα μετά την θανατηφόρα επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία σκότωσε 1.200 ανθρώπους και είχε ως αποτέλεσμα τον απαγωγή 251 ομήρων, σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία.

Ο πόλεμος στη Γάζα έχει σκοτώσει περισσότερους από 64.000 ανθρώπους, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, ενώ ένα παγκόσμιο παρατηρητήριο πείνας αναφέρει ότι ένα μέρος της χώρας υποφέρει από λιμό.

Η Σύμβαση του ΟΗΕ για τη Γενοκτονία του 1948, η οποία υιοθετήθηκε μετά τη μαζική δολοφονία Εβραίων από τη ναζιστική Γερμανία, ορίζει τη γενοκτονία ως εγκλήματα που διαπράττονται «με πρόθεση την καταστροφή, εν όλω ή εν μέρει, μιας εθνικής, εθνοτικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας, ως τέτοιας». Για να θεωρηθεί γενοκτονία, πρέπει να έχει συμβεί τουλάχιστον μία από τις πέντε πράξεις. Η επιτροπή διαπίστωσε, ότι το Ισραήλ είχε διαπράξει τέσσερις από αυτές: δολοφονία, πρόκληση σοβαρής σωματικής ή ψυχικής βλάβης, σκόπιμη πρόκληση συνθηκών διαβίωσης που αποσκοπούσαν στην καταστροφή των Παλαιστινίων εν όλω ή εν μέρει και επιβολή μέτρων που αποσκοπούσαν στην αποτροπή των γεννήσεων.

Ως αποδεικτικά στοιχεία, μάλιστα επικαλείται συνεντεύξεις με θύματα, μάρτυρες, γιατρούς, έγγραφα και εικόνες από δορυφόρους, που έχουν συγκεντρωθεί από την έναρξη του πολέμου.